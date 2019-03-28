Знаменитый петербургский меценат и бизнесмен отмечает 68-летие

Вячеслав Адамович — отличный пример личности, которую в штатах принято называть «self-made person». То есть человек, сделавший себя сам.

Ведь он родился в маленькой белорусской деревеньке Ходулы неподалёку от Витебска. Папа — строитель, мама работала бригадиром в колхозе. Трудиться приходилось очень много, чтобы прокормить пятерых детей. В будущем все они пошли по отцовским стопам и стали строителями.

Но особым рвением к профессии и науке обладал именно Слава. Он отправился в Ленинград и поступил в инженерно-строительный институт на специальность «Промышленное и гражданское строительство».

Свой трудовой путь Вячеслав Заренков начал в Тресте-39 «Главзапстроя», где прошёл путь от рабочего до генерального директора, а в 1987 году - организовал объединение «ЛенСпецСМУ».

Как ему удалось добиться успеха? Предпринимательская жилка? И без неё, конечно, не обошлось. Но, наверное, главный секрет гениального бизнесмена — в верности своей мечте.

В душе — да и на деле — он архитектор. А архитектор должен быть мечтателем. Ещё нет ничего, а он уже видит: на пустыре вырастает здание. К нему приезжают новоселы. Каждый верит, что его дом самый лучший. И жить в нем будет хорошо, тепло и уютно. А это самое важное — обустроить свою жизнь. Все начинается с дома — надежного фундамента и крыши над головой. Ведь зачем строить дом, если в нем не поселится счастье?! Наверняка Вячеслав Адамович всякий раз, планируя новый дом, думает именно об этом. И мечтает, чтоб в его домах люди были счастливы.

Заренков построил сотни домов. Он создал одну из лучших строительных компаний в стране. И не переставал мечтать. А мечта — первый шаг к творчеству. Вячеслав Адамович — автор прекрасных рассказов и повестей, его перу принадлежат пьесы и либретто балетов, презентации его книг собирают армии поклонников.

Несколько лет назад меценат создал Фонд «Созидающий мир». Теперь у него очень много последователей и союзников. И фонд стал, образно говоря, ещё одним домом, который построил Заренков. Под его эгидой объединились сотни творческих людей — художники, композиторы, кинематографисты, писатели.

Девиз фонда: познать и улучшить мир, творить полезные и добрые дела. Так оно и происходит! Когда есть устремленность, энергия и надёжные союзники — все должно непременно удаваться.

«Комсомолка» поздравляет Вячеслава Адамовича с днём рождения! Пусть ширится круг Ваших друзей, соратников, единомышленников. Только добро, справедливость, энергия созидания ведут в будущее. А мечты становятся реальностью.