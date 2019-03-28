Вячеслав Заренков, созидающий мир

БАБУШКИНО ПРЕДСКАЗАНИЕ

Вячеслав Заренков - ученый, писатель, художник. Перечисление всех заслуг и достижений этого уникального человека заняло бы не одну страницу, тем более что данные его официальной биографии, цифры, рейтинги, списки публикаций и прочее хорошо известны из открытых источников. Сегодня нам хочется отметить, на наш взгляд, главное: благодаря своему труду, многогранному таланту, профессионализму и высоким душевным качествам он смог сделать счастливыми не только себя и своих близких, но и многих других, порой даже незнакомых людей.

Вячеслав Заренков родился в Белоруссии, в деревушке в районе Орши, в большой дружной семье. Значительное влияние на формирование его личности оказала бабушка, которая была истинно верующим человеком и однажды предрекла внуку судьбу храмостроителя.

В детстве Вячеслав увлекался фотосъемкой, которая в то время была весьма сложным процессом, сам собрал свой первый фотоаппарат. Мечтал стать кинорежиссером. Окончив школу на отлично, поехал поступать в институт, но из-за нелепой случайности не добрал балл по любимому предмету. Вернулся в деревню. Сначала горевал - тогда казалось: мир обрушился. Потом устроился на работу и год без устали трудился в геологической экспедиции.

ПОЕЗД В ЛЕНИНГРАД

Когда геологи уехали из деревни, Вячеслав отправился на вокзал, чтобы сесть в первый пришедший поезд. На перроне нашел оставленный кем-то из пассажиров томик Достоевского, открыл наугад и увидел слова: «Петербург - город красивый, но строгий, пощады от него не жди…» К платформе подали состав. Он шел в Ленинград.

Случайно выхваченная взглядом цитата из книги оказалась пророческой: город на Неве не спешил распахнуть свои объятия. Основным камнем преткновения стала прописка. Сын строителя, Вячеслав Заренков не понаслышке знал, что такое труд на стройке. Но волею судьбы он и сам не миновал этой доли - устроился арматурщиком. Только работая на стройке, тогда можно было получить место в общежитии.

Взялся за дело. И меньше чем через год стал бригадиром. Показатели производственного коллектива под руководством 18-летнего Вячеслава Заренкова возросли настолько, что бригаду приезжали снимать корреспонденты городских газет. Женился, поступил на вечернее в инженерно-строительный институт.

Пройдя все ступени от рабочего до главного технолога треста, в 1987 году Вячеслав Заренков основал свою компанию, которая стала одним из ведущих застройщиков, - в ее домах проживают около двухсот пятидесяти тысяч человек.

ПУТЬ МЕЦЕНАТА

На протяжении всей жизни Вячеслав Заренков ведет активную общественную деятельность. В 2012 году в целях укрепления международных культурных связей, обмена творческим опытом и содействия развитию изобразительного искусства, литературы и киноискусства он основал фонд социально-культурного развития «Созидающий мир».

В продолжение лучших традиций российского меценатства под эгидой фонда «Созидающий мир» ежегодно проходят творческие экспедиции петербургских живописцев в странах Европы. Во время поездок за рубеж художники изучают культуру и особенности страны пребывания, посещают музеи, участвуют в пленэрах и выставках, знакомятся с местными жителями.

Одновременно в «Созидающем мире» действует параллельная программа: иностранных художников фонд Вячеслава Заренкова принимает в России. Притом не только в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах, но и в русской глубинке. Группы иностранных мастеров кисти уже успели проехать по городам Золотого кольца, пересечь полярный круг и побывать в удаленных уголках Сибири, где нет мобильной связи и где приходилось подниматься в горы, сплавляться на плотах по таежным рекам и ночевать в палатках.

Сегодня коллекция фонда «Созидающий мир» объединяет более полутора тысяч живописных холстов. Международные выставки произведений собрания прошли в тринадцати странах мира. По итогам проделанной работы вышли в свет каталоги живописи и альбомы художественной фотографии, объединенные серией «Мир глазами художников».

С супругой Галиной Николаевной на открытии выставки «Мир глазами художников». Фото: Архив фонда «Созидающий мир».

При поддержке фонда осуществляется выпуск художественной, духовно-просветительной, научно-популярной, учебной и справочной литературы.

В течение нескольких лет в России и за рубежом прошла серия концертов и музыкальных постановок. В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялись оркестровые премьеры двух балетных спектаклей. Музыка прозвучала в исполнении оркестра Государственного Эрмитажа. На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь состоялась мировая премьера балета «Орр и Ора». А на сцене Самарского академического театра - премьера балета «Три маски короля». Либретто к обоим спектаклям написал сам Вячеслав Заренков.

Фонд «Созидающий мир» выпускает цикл документальных кинофильмов «Забытые великие», посвященный талантливым людям, внесшим значительный вклад в развитие промышленности и предпринимательства России. Картины этого цикла расскажут о судьбах Петра Губонина, Иллариона Кутузова, Николая Верещагина, Агриппины Абрикосовой и других выдающихся россиян.

СПЛОЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО МИРА

Особое внимание Вячеслав Заренков уделяет храмостроительству. Под его руководством строятся и восстанавливаются православные храмы в Санкт-Петербурге, на Архангельской земле, в Беларуси, Сербии, Болгарии и на Кипре.

Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых, в земле Русской просиявших. Фото: Архив фонда «Созидающий мир».

Ведется большая просветительская работа. Недавно на Кипре близ возведенного Вячеславом Заренковым храма в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых, в земле Русской просиявших, был освящен закладной камень планетария с интерактивным музеем. Кроме звездного неба, там можно будет увидеть панорамные фотографии и видеофильмы, сделанные в самых красивых местах Земли. На первом этаже планетария будут демонстрироваться произведения живописи из ведущих музейных собраний в виде «оживших картин».

На территории храма ежегодно проводится Международный греко-славянский фестиваль искусств «КипРус», на который съезжаются гости со всего света.

Фонд «Созидающий мир» участвует в установке памятников, сохранении культурно-исторического наследия, поддерживает талантливых артистов, берет опеку над домами ветеранов и детскими учреждениями.

Посредством обширной деятельности «Созидающий мир» под руководством Вячеслава Заренкова реализует свою главную цель - сплочение людей всего мира на основе творчества и созидания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый Вячеслав Адамович!

В течение многих лет Вы постоянно наполняете мир добротой и созидательной энергией. Пусть, преумноженные, они непременно возвращаются к Вам и Вашим близким.

В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и неизменного успеха в реализации всех Ваших начинаний и проектов.

Пусть рядом с Вами всегда будут любящие родные, верные друзья и надежные партнеры. Пусть Ваши мечты и планы всегда претворяются в жизнь!

С искренним уважением, сотрудники фонда «Созидающий мир».

Автор Мария Корсакова