Юбилейный «Перекрёсток» открылся в Петербурге

Несмотря на снег и затянувшуюся зиму, утром среды на Богатырском проспекте, 54/32 было зелено. Здесь открылся сотый в Северо-Западном федеральном округе магазин «Перекрёсток». На входе установили копию скульптуры «Чижика-Пыжика» — символа удачи, притягивающего миллионы туристов со всего света. Так что теперь в супермаркет можно прийти не только за всеми ингредиентами семейного ужина, но и за фортуной!

—Мы уверены, что покупатели оценят богатый ассортимент, в котором значительную часть составляет натуральная продукция для здорового образа жизни, товары без глютена и лактозы. Понравится клиентам и наш «Булкошоп» — мини-кафе с горячим кофе, свежей выпечкой и готовой едой, — поделилась Дарья Осиновская, директор дивизиона «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток».

Теперь в «Перекресток» можно зайти и за удачей. Фото предоставлено организаторами.

В основу нового супермаркета легла современная концепция магазина, акцент в которой делается на свежие и полезные продукты. Так, из 12 тысяч разных товаров на Богатырском половина относится к категории fresh.

Более того, подавляющая часть ассортимента нового магазина производится в России, а треть продукции поставляетсярегиональными поставщиками. Среди них, например, «Пискаревский молочный завод», «ПетроХлеб», «Невская трапеза» и «Север-Метрополь».

Сомневаться в качестве продуктов не придётся, ведь супермаркет участвует в системе добровольной сертификации «Петербургская марка качества». На полках магазина стоят товары, отмеченные знаком лаборатории Центра контроля качества «Петербург-Экспертиза».

Главный акцент - на полезные и здоровые продукты. Фото предоставлено организаторами.

—Мы очень часто говорим про комфортную среду: парки, дворы, дороги... Но почему-то забываем, что они нас не спасут, если мы будем предоставлять плохую еду. Качественная и здоровая пища — залог комфортной жизни. «Перекрёсток» об этом не забывает, — отметил Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Кстати, уже завтра на проспекте Луначарского в Выборгском районе Петербургаоткроется 101-ой на Северо-Западе «Перекрёсток».