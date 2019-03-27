Известный иллюзионист Александр Муратаев устроит гостям Альпенхауса волшебный вечер

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел понять, о чем думает другой человек или даже внушить ему что-то, заставить изменить ход его мыслей. Хотите стать участником уникального магического эксперимента?

Автор и главный член жюри популярного шоу о современных фокусах «Все, кроме обычного», финалист телепроекта «Удиви Меня», участник программы «Уличная магия», один из самых успешных и узнаваемых иллюзионистов страны - на сцене Альпенхауса, продемонстрирует возможности совершенно новой психологической иллюзии.

Неподдающиеся объяснению фокусы, уникальные номера и мастерство иллюзиониста подарят приятные эмоции всем присутствующим, а грандиозная сцена Альпенхауса - подходящая площадка для необычного шоу Александра.

Его фокусы и трюки удивляют и заставят поверить в магию даже самых закоренелых скептиков. Волшебники существуют? Предлагаем вам ответить на этот вопрос.

Встречаемся 30 марта в 19.00.