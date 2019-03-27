2019-03-27T21:13:32+03:00
Общество

Петербургу помогут деньгами на развитие «социалки»

Выделить средства для города пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Петр КИБЕР
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Федеральный центр поможет Петербургу с детскими садами, школами и другими социальными объектами.Федеральный центр поможет Петербургу с детскими садами, школами и другими социальными объектами.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сегодня в Москве говорили о развитии Петербурга. 27 марта на встречу к председателю правительства России Дмитрию Медведеву приехал врио главы Северной столицы. Основной темой для обсуждения стали средства, необходимые для социальной сферы города.

- Александр Беглов обратился с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры: 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Город быстро развивается, только за 2018 год в Петербурге построено 3,95 миллиона квадратных метров жилья. Еще 3,4 миллиона «квадратов» строители сдадут в 2019-м. И это здорово. Но проблема в том, что социальная инфраструктура просто не поспевает за растущими как грибы после дождя многоэтажками. Впрочем, где-то школы и детсады построены, но на их выкуп просто не хватает средств.

- У нас произошёл дисбаланс между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. Особенно это касается школ, детских больниц, поликлиник и детских садов. Строители уже почти подготовили детские садики и школы, чтобы запустить их 1 сентября, и мы должны их выкупить. А денег у нас нет, к сожалению, - рассказал Александр Беглов Дмитрию Медведеву.

Дмитрий Медведев обсудил с Александром Бегловым проблемы социальной сферы Петербурга. Фото: Пресс-служба правительства Российской Федерации

Дмитрий Медведев обсудил с Александром Бегловым проблемы социальной сферы Петербурга. Фото: Пресс-служба правительства Российской Федерации

Премьер-министр, для которого Петербург - город знакомый с детства, о проблеме знает. Фрунзенский район, в котором вырос председатель правительства России, тоже когда-то был одной глобальной новостройкой. Наверняка сам Медведев помнит, что такое переполненные классы и детские сады. А ведь и сейчас многие родители ждут в очередях, чтобы просто отдать свое чадо в ясли или садик.

Ситуацию надо исправлять, и это понимают все. Только за последнее время врио губернатора Санкт-Петербурга посетил десятки объектов социальной инфраструктуры, которые не могли сдать по несколько лет. Сейчас перед чиновниками и строителями поставлена задача ввести в строй максимальное количество школ, детсадов и поликлиник, находящихся в высокой стадии готовности. По многим «дедлайн» - 1 сентября.

Но и тут вопрос упирается в деньги. На уже упомянутые 17 детских садов, 4 школы, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник нужно больше 10,6 миллиардов рублей. Сумма огромная. Но федеральный центр обещал помочь.

- Это большие средства. Но, учитывая объемы строительства и решение вводить соцобъекты одновременно с жильем, я дам указание Минфину посмотреть источники, для того чтобы финансы изыскать, - пообещал Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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