Городская больница Святого Великомученика Георгия

Главный врач: главный специалист комитета по здравоохранению по эндовидеохирургии, член правления Общества хирургов России, член правления Общества эндоскопических хирургов России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Валерий Викторович Стрижелецкий.

О КЛИНИКЕ

Одна из старейших больниц Петербурга встречает своих пациентов уютной и доброжелательной атмосферой, суперсовременными операционными и уникальными технологиями.

В состав многопрофильной клиники входит 16 стационарных отделений хирургического и терапевтического профилей, 5 диагностических отделений, а также амбулаторно-консультативное отделение. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 30 тысяч пациентов с кардиологическими, пульмонологическими, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями.

- В хирургических специальностях основной упор мы делаем на использование малоинвазивных технологий (когда операции проводятся через один или несколько проколов), в том числе у пациентов с неотложной патологией. И постоянно ищем новые направления для развития, - говорит главный врач городской больницы Святого Великомученика Георгия, заслуженный врач России Валерий Стрижелецкий.

В этом году в Городской больнице Святого Великомученика Георгия будет открыто новое современное отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. Отделение войдет в состав Центра лечения диабетической стопы и хирургической инфекции, где комплексное лечение и восстановление кровотока будут получать пациенты с поражением сосудов нижних конечностей. Также в 2016-м в больнице дали старт хирургическому лечению ожирения, а за прошлый год провели 277 бариатрических операций, что является ведущим показателем среди передовых клиник страны. Активно развивается уникальное отделение функциональной диагностики, где проводятся обследования сердца и сосудов с использованием современных, максимально информативных методик. Эндоскопическая диагностика и лечение проводится на ультрасовременном оборудовании ведущими специалистами.

- Качественная и своевременная диагностика - это наш безусловный приоритет, - подчеркивают специалисты. - Вовремя поставив верный диагноз, можно, к примеру, провести плановое хирургическое вмешательство, не доводя болезнь до запущенной стадии.

В больнице Святого Георгия ежегодно помогают тысячам людей с мерцательной аритмией и сердечной недостаточностью, с инсультом. Именно здесь лечится половина пациентов Петербурга с гнойно-септическими заболеваниями.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Профессиональный состав больницы Святого Георгия - это опытные врачи, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. 60 процентов докторов имеют высшую аттестационную категорию и помимо лечебной деятельности – активно занимаются наукой, преподавательской работой. В больнице представлены кафедры ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга. Такое сотрудничество позволяет внедрить и использовать новейшие методики и медицинские прогрессивные технологии в повседневной практике.

В больнице работают ведущие специалисты и профессора города, которые возглавляют направления хирургии, терапии, урологии, гинекологии и другие.

Ежегодно здесь поправляют здоровье более 30 тысяч пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Высочайшая квалификация и современное оборудование помогают диагностам больницы Святого Георгия выбирать наиболее короткие и информативные варианты обследования – для каждого пациента. А специализированные отделения хирургии, травматологии, гинекологии и отделения терапевтического профиля в круглосуточном режиме готовы оказать помощь пациентам с кардиологическими, пульмонологическими, гастроэнтерологическими заболеваниями.

Городская больница святого великомученика Георгия постоянно улучшает качество своей работы. Она первой в Петербурге прошла независимый аудит Росздравнадзора по одиннадцати направлениям. В непрерывную работу по управлению качеством медицинской помощи вовлечен весь коллектив.

В 2018 году Валерий Викторович Стрижелецкий награжден почетным знаком

Законодательного Собрания Санкт- Петербурга « За особый вклад в развитие

Санкт-Петербурга»

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Северный проспект, 1.

Телефоны: 8 (812) 576 50-50, 511 96-00.

Сайт: больница-святого-георгия.рф