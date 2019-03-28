2019-03-28T13:06:34+03:00
Досуг

Стартовал прием заявок на второй архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»

Лучшие проекты участников конкурса пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга – генерального партнера «Золотого Трезини»
Степан СТЕПАНОВ
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Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Проходит с 2018 года.Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Проходит с 2018 года.
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27 марта открыт прием заявок на второй архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». В 2019 году география конкурса расширилась, к участию приглашаются номинанты со всей России – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2019 г. включительно на сайте.

Девиз конкурса – «Недвижимость как искусство». Жюри конкурса второй раз подряд возглавил Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль (Roger M. Kull). В составе жюри – ряд экспертов первого «Золотого Трезини»: историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, архитектор Максим Атаянц, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, композитор Владимир Раннев, главный редактор журнала «Реликвия» Софья Гонобоблева, президент петербургского Союза архитекторов Олег Романов.

В числе новых членов жюри конкурса в 2019 году – заместитель директора по научной работе и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея, заслуженный деятель искусств РФ Александр Боровский, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина, декан архитектурного факультета СПбГАСУ Федор Перов, архитектор и реставратор Рафаэль Даянов и российский литературовед и журналист Глеб Морев.

По словам заместителя директора по научной работе и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергея Калюжина, лучшие проекты участников конкурса пополнят собрание музея, который стал в 2019 году генеральным партнером «Золотого Трезини».

Конкурс проводится в 18 номинациях. Участие в конкурсе бесплатно. Принимаются проекты, выполненные (для реализованных – сданные) после 1 января 2017 года на территории Российской Федерации.

Победители конкурса будут награждены дипломами и авторскими статуэтками «Золотой Трезини» на торжественной церемонии, которая пройдет 27 ноября 2019 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости (Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3).

Напомним, конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Проходит с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге. Первый конкурс «Золотой Трезини» был приурочен к 300-летию учреждения новых российских органов государственного управления – коллегий, которым потребовалось свое здание. Для выбора проекта постройки Петр I объявил первый в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей была признана работа Доменико Трезини.

Организатор конкурса – ежемесячный журнал «Галерея красивых домов и квартир». Генеральный партнер конкурса – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Независимый аудитор конкурса – Borenius Attorneys Russia Ltd.

ИСТОЧНИК KP.RU

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