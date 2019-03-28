Стильный Market в Бертгольд Центр 6-7 апреля

6-7 апреля в Бертгольд Центре пройдет весенний Стильный MARKET.

- Модная одежда от молодых перспективных дизайнеров и стилистов;

- Авторская керамика, дизайнерские предметы интерьера;

- Утонченные изделия из серебра;

- Детская одежда из натуральных материалов, игрушки и книги;

- Кожаные изделия ручной выделки;

- Эко-блюда, крафтовый мёд, авторские сладости;

- И многое многое другое.

На MARKETе будут представлены товары лучших дизайнеров и художников. Несколько тысяч самых уникальных и оригинальных вещей, сувениров и стильных штучек на все случаи жизни. Подарки на любой праздник и на любой вкус!

Приходите на Стильный MARKET за самыми лучшими подарками себе, своим друзьям и любимым! Классно провести выходные под хорошую музыку в модном и уютном лофте в Центре города, окунуться в атмосферу творчества и креатива, познакомиться с талантливыми дизайнерами и мастерами можно будет 6-7 апреля с 12:00 до 21:00, Бертгольд Центр, ул. Гражданская, 13 (м.Садовая)