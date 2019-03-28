2019-03-28T14:30:56+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на Сестрорецкой улице: Эвакуированы десятки человек

С места ЧП в Петербурге с отравлением угарным газом госпитализированы двое пострадавших
Петр КИБЕРЛилия КОЗЛОВА
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Пожар в жилом доме Петербурга уничтожил третий этажПожар в жилом доме Петербурга уничтожил третий этажФото: Петр КИБЕР
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Жуткий, пожирающий все на своем пути пожар вспыхнул днем в четверг, 28 марта, в жилом доме на Сестрорецкой улице Приморского района Петербурга. Местные жители в панике выбегали из домов, закрывая лица мокрыми полотенцами. Прохожие с ужасом смотрели на сильное пламя, вырывающееся из окон. Огонь охватил весь третий этаж здания.

Сообщение о пожаре на телефон МЧС поступило в 12:20 часов. Спасатели приехали к дому № 6 по Сестрорецкой улице, и перед ними встала страшная картина. Огонь вырывался не из одного окна и даже не из двух, а практически на протяжении всего большого здания. Пламя стремительно распространилось из одного корпуса в другой. Огонь пожирал 20 квадратных метров комнаты и 50 квадратных метров коридора.

Сначала спасатели установили ранг пожара до №1-БИС, но спустя 10 минут уже повысили до №2.

Данный дом строился специально для общежития, внутри длинные коридоры, общие кухни, душевые. Позже внутри здание было перестроено, однако планировка, общая проводка и деревянные панели остались.

Мощный пожар на Сестрорецкой улице в Петербурге.Петр КИБЕР

На улице вокруг дома с черными от гари лицами стоят бабульки в халатах, женщины с плачущим ребенком, мужчины, студенты. Все они в панике спасались из дома, практически ползком.

- Огонь распространился по всему третьему этажу, по нескольким парадным. Горели кухни, коридоры, душевые. Местные жители говорят, что выбегали с мокрыми полотенцами на лице, чтобы не задохнуться от гари и дыма, - передает корреспондент «КП» - Петербург» с места происшествия.

По словам местных, пожар начался с одной из квартир, в которой живут мужчина и женщина, любящие приложиться к рюмочке. Скорая помощь уже их госпитализировала, так как оба наглотались едкого дыма.

- Пришлось выбивать двери, чтобы тушить пожар, - рассказали местные жители. – Беспокоимся, как теперь туда попасть. Там же вещи, деньги, документы.

Тушением пожара занимались 15 единиц техники и 48 спасателей. На данный момент огня больше нет, идет сильный дым, но пожарные продолжают работать. Также на месте дежурят газовщики. Количество постращавших уточняется.

На месте пожара глава Приморского района Николай Цед. Обещает помочь людям с ремонтом, а пострадавшим выплатить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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