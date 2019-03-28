2019-03-28T15:27:45+03:00
Общество

Пулково приглашает на фотовыставку к первому юбилею нового терминала

80 иллюстраций покажут особенности архитектуры здания, самые яркие события аэропорта и не только
Маргарита РЫБАКОВА
Поделиться:
На снимках - основные этапы строительства, особенности архитектуры и самые яркие события аэропорта. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».На снимках - основные этапы строительства, особенности архитектуры и самые яркие события аэропорта. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Изменить размер текста:

Приглашаем на вернисаж… в аэропорт. На днях там открылась фотовыставка. Вот так оригинально в Пулково отмечают пятилетие открытия централизованного пассажирского терминала. Петербуржцы, посетившие экспозицию, узнают историю создания нового аэровокзала с момента закладки первой сваи в 2010 году до встречи рекордного 18-миллионного пассажира в конце прошлого года.

- Более 80 как известных, так и не публиковавшихся ранее снимков иллюстрируют основные этапы строительства терминала, особенности архитектуры здания, ключевые элементы инфраструктуры для пассажиров и самые яркие события аэропорта, - сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Выставка располагается в зале внутренних вылетов на третьем этаже Пулково. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Выставка располагается в зале внутренних вылетов на третьем этаже Пулково. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Напомним, новый терминал построили в 2011-2013 годах. Перед тем как распахнуть двери перед пассажирами, он проходил тестовые испытания. В течение месяца пять тысяч волонтеров проверяли готовность инфраструктуры и персонала аэропорта. Сегодня аэровокзальный комплекс - это любимое место петербуржцев и гостей города. Экспозиция располагается на третьем этаже в зале внутренних вылетов и продлится до 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
Президент «Зенита» даст шанс Кокорину и доведет «Газпром Арену» до идеала за 20 миллионов долларов
Автобусный маршрут Петербург-Лаппенранта-Иматра запустят раньше срока
В Петербурге полиция и ФСБ пришли с визитом в «Церковь саентологии»
Из Петербурга до «Пулково» пустят больше автобусов
Завистливый петербуржец украл дорогой автомобиль у своей начальницы
Директор «Зенита» рассказал, за что может уволить Семака
Участок КАД в Петербурге полностью перекроют на три месяца
Петербуржец обманом хотел получить водительские права, но получил уголовное дело
В ТЦ «Лиговъ» охранник без причины избил двух парней
Момент смертельного ДТП на Гостилицком шоссе попал на видео
Погода на 28 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями
Логично: Петербуржцы выстроились в слово «театр» в честь Международного дня театра
На Лисичанской улице горит здание оборонного завода «Водтрансприбор»
В Петербурге пятый день подряд эвакуируют «Континенты»
Прокуратура требует лишить водительских прав 12 «психов» и «наркоманов»
На финской границе турист «забыл» про 200 струн и 72 баночки воска для инструментов на 6 тысяч евро
«Большая Охта» подписала договор о сотрудничестве с ДНР
С 17 по 20 апреля в Петербурге пройдет Неделя городских изменений
Петербург получит допсредства на развитие социальной сферы