Пулково приглашает на фотовыставку к первому юбилею нового терминала

Приглашаем на вернисаж… в аэропорт. На днях там открылась фотовыставка. Вот так оригинально в Пулково отмечают пятилетие открытия централизованного пассажирского терминала. Петербуржцы, посетившие экспозицию, узнают историю создания нового аэровокзала с момента закладки первой сваи в 2010 году до встречи рекордного 18-миллионного пассажира в конце прошлого года.

- Более 80 как известных, так и не публиковавшихся ранее снимков иллюстрируют основные этапы строительства терминала, особенности архитектуры здания, ключевые элементы инфраструктуры для пассажиров и самые яркие события аэропорта, - сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Выставка располагается в зале внутренних вылетов на третьем этаже Пулково. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Напомним, новый терминал построили в 2011-2013 годах. Перед тем как распахнуть двери перед пассажирами, он проходил тестовые испытания. В течение месяца пять тысяч волонтеров проверяли готовность инфраструктуры и персонала аэропорта. Сегодня аэровокзальный комплекс - это любимое место петербуржцев и гостей города. Экспозиция располагается на третьем этаже в зале внутренних вылетов и продлится до 30 апреля 2019 года.