В Петербурге запустят открытое голосование за лучший район города и области

В Петербурге состоится презентация нового интернет-проекта «Открытый Петербург», учредителем и оператором которого выступает Северо-Западный институт управления Президентской академии (РАНХиГС) при поддержке администрации губернатора Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области. Проект призван вовлечь жителей города и области в процесс принятия властями решений и содействовать улучшению качества жизни в конкретных районах.

«На протяжении семи лет мы проводили конкурс «Петербургский чиновник» и видели растущее к нему внимание. В этом году мы решили пойти дальше. Цель «Открытого Петербурга» не просто поддерживать эффективных чиновников, но создать инструмент для непосредственной оценки гражданами результатов их работы», – отметил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

На сайте проекта открытыйпетербург.рф жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, авторизовавшись через популярные социальные сети, смогут выразить мнение об условиях жизни в своем районе или муниципальном образовании по восьми критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность, организация досуга. Станет доступен и сервис обратной связи, позволяющий жителям отправлять свои гражданские инициативы организаторам. В таком случае проект приобретет важную социальную функцию общественной оценки деятельности государственных и муниципальных служащих, депутатов, избранных в законодательные и представительные органы власти, а также содействия повышению авторитета государственной и муниципальной службы.

Кроме того, на платформе «Открытый Петербург» можно будет прочитать информацию о руководстве, узнать историю и интересные факты из жизни районов Санкт-Петербурга и Ленобласти, познакомиться с деятельностью администрации районов и муниципальных образований и сравнить ее эффективность.

По итогу в 2019 году среди участников проекта будут определены победители по номинациям:

- Лучший район Санкт-Петербурга.

- Лучшее муниципальное образование Санкт-Петербурга.

- Лучший район Ленинградской области.

- Лучшее муниципальное образование Ленинградской области.

Приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, в рамках которой состоится презентация проекта «Открытый Петербург». Участники пресс-конференции смогут первыми оценить условия жизни в своем районе и предложить свои инициативы по развитию и улучшению города и области.

Добавим, Северо-Западный институт управления регулярно проводит конкурсы профессионального мастерства среди управленцев и участвует в оценке качества предоставляемых населению услуг. Так, на протяжении семи лет СЗИУ РАНХиГС являлся учредителем конкурса «Петербургский чиновник», который за время своего существования приобрел статус уникального. Всего в нем приняли участие более 200 представителей власти, более 40 управленцев были признаны победителями, а за кандидатов в общей сложности было отдано более миллиона голосов.

Спикеры пресс-конференции:

- Владимир Александрович Шамахов, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ.

- Михайлов Андрей Сергеевич, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - Председатель Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

- Григорьев Алексей Алексеевич, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области.

- Казанская Ольга Александровна, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, вице-губернатор Санкт-Петербурга с 2011 по 2017 год.

Место проведения: пресс-центр ТАСС в Санкт-Петербурге

Адрес: Санкт-Петербург, Шпалерная 37, лит. А

Дата и время: 1 апреля, 12.00