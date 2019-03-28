2019-03-28T17:35:29+03:00
Здоровье

От кардиологии до травматологии: в каких сферах медицины используется магнитно-резонансная томография

Диагностический центр МРТ «СиМед» предлагает пройти обследование у ведущих врачей-рентгенологов
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Едва ли какое-либо другое клиническое исследование может сравниться с МРТ по точности диагностики.Едва ли какое-либо другое клиническое исследование может сравниться с МРТ по точности диагностики.
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Магнитно-резонансная томография – не просто современное, максимально информативное, но и совершенно безопасное обследование. Едва ли какое-либо другое клиническое исследование может сравниться с МРТ по точности диагностики.

Результаты исследований, полученные методом магнитно-резонансной томографии, влияют на принятие решения о методе лечения и позволяют контролировать эффективность проведенного лечения в большинстве направлений медицины. Это и кардиология, и травматология, онкология, хирургия, нефрология, ортопедия, маммология, нейрохирургия, лучевая терапия и многие другие области. Кроме того, МРТ считается одним из лучших способов диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

МРТ-центр «Симед» работает ежедневно.

МРТ-центр «Симед» работает ежедневно.

В диагностическом центре «СиМед» детальные заключения пишут врачи высокой квалификации, кандидаты медицинских наук. После обследования пациент получает подробную консультацию врача-рентгенолога по выявленной проблеме, а также диск с результатами исследования – он выдается бесплатно. МРТ-центр работает ежедневно.

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Адрес: Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, 51Ж, БЦ "Магнитка",

Телефон: 8 (812) 414-98-53.

Сайт: www.siemed.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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