От кардиологии до травматологии: в каких сферах медицины используется магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография – не просто современное, максимально информативное, но и совершенно безопасное обследование. Едва ли какое-либо другое клиническое исследование может сравниться с МРТ по точности диагностики.
Результаты исследований, полученные методом магнитно-резонансной томографии, влияют на принятие решения о методе лечения и позволяют контролировать эффективность проведенного лечения в большинстве направлений медицины. Это и кардиология, и травматология, онкология, хирургия, нефрология, ортопедия, маммология, нейрохирургия, лучевая терапия и многие другие области. Кроме того, МРТ считается одним из лучших способов диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
МРТ-центр «Симед» работает ежедневно.
В диагностическом центре «СиМед» детальные заключения пишут врачи высокой квалификации, кандидаты медицинских наук. После обследования пациент получает подробную консультацию врача-рентгенолога по выявленной проблеме, а также диск с результатами исследования – он выдается бесплатно. МРТ-центр работает ежедневно.
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