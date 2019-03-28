Три месяца пробок: С апреля по июль 2019 года участок КАД на севере Петербурга полностью перекроют

Грандиозными пробками для автомобилистов грозят обернуться дорожные работы, которые начнутся на внутренней части Кольцевой автодороги Петербурга . С 1 апреля по 1 июля, в течение трех месяцев, на отрезке от Парашютной улицы до проспекта Культуры образуется «бутылочное горлышко».

- Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Что означает движение по одной полосе в каждую сторону на загруженном участке скоростной трассы, объяснять не надо. Даже исключив возможные ДТП, которые наверняка будут, можно с уверенностью сказать, что ближайшие три месяца автомобилистам, которые ездят по этому участку КАДа, придется провести в пробках.

- Спасибо за подарок, в качестве пробок, для дачников. Хана северу города. Выпал шанс постоять в пробке ещё больше. В прошлом году тоже перекрывали часть КАДа, тяжело и с матами пережили это время, - комментируют новость петербуржцы в соцсетях.

Конечно, дорожные службы перекрывают движение не ради развлечения. На участке кольцевой от проспекта Энгельса до Приморского шоссе будут расширять проезжую часть - строить третьи полосы для каждого направления, вот только людям от этого не легче. И терпеть придется дальше.

Сроки работ по расширению КАД на участке от Приморского до Приозерского шоссе до шести полос (по три в каждую сторону) рассчитаны до 2022 года. Крепитесь, автомобилисты.