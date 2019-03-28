В ЗакСе Петербурга обратили внимание на вопрос питания в детсадах и школах

Любого родителя в первую очередь волнует здоровье своего ребенка. А оно напрямую зависит от того, что родное чадо ест. Питание должно быть сбалансированным и полезным. Но не всех устраивает, чем малышей кормят в детсадах и школах. На эту проблему обратили внимание и в городском парламенте.

- Питание в детских садах и яслях, школах, гимназиях – важнейшая тема. От качества этих обедов и завтраков зависит здоровье детей – будущего нашей страны, - заявил председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В городе был накоплен положительный опыт, Северную столицу ставили в пример другим регионам, как надо организовывать детское питание. Но недавно местное законодательство привели в соответствие с федеральным. Теперь тендер на питание школьников и детсадовцев выигрывает тот, кто предложит меньшую цену. Качество никто не учитывает.

Внимание депутатов привлек случай в Красносельском районе. 27 лет там детей кормили квалифицированные повара (360 человек в штате), а сейчас тендер выиграла маленькая фирма без опыта, у которой нет ни одного повара или кондитера. Зато все по закону. Так быть не должно - считают в ЗакСе.

- Практика ориентации только на низкую цену в этом вопросе недопустима. Дети и граждане старшего возраста – это особые категории. Мы не имеем права лишать их сбалансированного питания. Должно быть разумное соотношение цены и качества, - заявил Вячеслав Макаров.

Теперь петербургские парламентарии намерены разработать поправки, чтобы внести изменения в федеральное законодательство и пресечь подобные случаи.