В Санкт-Петербурге пройдёт VI научно-практическая конференция «Распределенная генерация как основа модернизации энергетики»

Данная конференция - новый этап развития ежегодной конференции «Распределенная генерация электроэнергии сегодня», на протяжении пяти лет проходящей в Санкт-Петербурге. Конференция соберёт не менее 300 участников. Ключевая тема – консолидация усилий предприятий энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью широкого внедрения технологий распределённой генерации с опорой на местные энергоносители и возобновляемые ресурсы.

Авторитетный форум энергетиков соберет представителей компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, энергогенерирующих компаний, производителей энергетического оборудования, ученых ведущих технических вузов России, депутатов Государственной Думы, представителей профильных министерств и региональных органов. Генеральным партнером мероприятия выступает компания ООО «НГ-Энерго».

На мероприятии с докладами о своих достижениях в области энергетики выступят руководителей крупнейших добывающих компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспортных и дорожно-строительных компаний, с докладами также выступят учёные, представители министерств и ведомств.

Участие в конференции «Распределённая генерация» депутатов Государственной Думы РФ имеет первостепенное значение для дальнейшего совершенствования законодательной базы, наличие которой необходимо для «энергетического перехода» и широкомасштабного развития распределённой энергетики.

Основные секции конференции:

- Добывающая промышленность, опыт лидеров отрасли. Выступления будут носить прикладной и практический характер, который позволит широкой аудитории выработать приемлемую стратегию для своих предприятий при переходе на инновационные технологии.

- Собственная генерация промышленных предприятий как инструмент снижения себестоимости продукции и снижения рисков. Секция особенно будет полезна представителям компаний, у которых электроэнергия занимает значительную долю в себестоимости, в связи с чем переход на собственную генерацию становится экономически выгодным.

- Снижение затрат федеральных и региональных бюджетов на энергоснабжение за счёт внедрения передовых технологий в области генерации на удалённых территориях и в Арктике. Особое внимание здесь уделяется выступлению лидеров промышленной отрасли с докладами о переводе энергообеспечения объектов на альтернативные виды топлива – попутный нефтяной газ, сырая товарная нефть, мазут и биогаз.

- Генерация как бизнес: проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, реализация проектов на свалочном газе. Ключевые моменты обсуждения – рост рентабельности за счёт проектов в распределённой генерации, оптимизация капиталовложений и инвестиционных ресурсов.

СПИКЕРЫ:

- Заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Государственной Думы РФ Михаил Романов, генеральный директор «НГ-Энерго», председатель оргкомитета конференции Андрей Рудской,

- генеральный менеджер отдела «Генераторные установки» подразделения «Силовые Системы» «Камминз» Антон Почернин,

- вице-президент компании Hyundai Corporation Ким Мюнг Хван.(Hyundai Heavy Industries — Южно-корейский многопрофильный концерн. Компания является одним из мировых лидеров в производстве тяжелой техники и производит 17 % объёма мирового производства судов, 30 % объёма мирового производства судовых двигателей),

- Есяков Сергей Яковлевич, первый Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по Энергетике,

- Монько Николай Афанасьевич, исполняющий обязанности руководителя Федеральное государственное казенное учреждение «Администрация Северного морского пути».

Подробности конференции.