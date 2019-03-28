Черная «серия» СКА продолжилась в Москве

Семь поражений подряд от ЦСКА! С таким багажом подошли петербургские армейцы к финалу Западной конференции.

Трижды петербуржцы проиграли в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина. А затем последовали четыре «оплеухи» в минувшем регулярном чемпионате. Ближе всего к победе команда Ильи Воробьева была в октябре, когда на домашней арене уступила в серии послематчевых бросков. Затем два матча на «ЦСКА Арене» закончились с одинаковым счетом 3:1 в пользу хозяев, а в декабре команды встретились на футбольном стадионе в Петербурге, и вновь успех сопутствовал ЦСКА – 4:1.

Впрочем, в плей-офф все старые счета списываются, и начинается новая жизнь – здесь и сейчас. К ней одноклубники подошли практически на равных.

Правда, перед матчем, выяснилось, что СКА лишился своего капитана. «Волшебник» Павел Дацюк так и не смог отправиться от микротравмы. Поэтому его место в первом звене занял Алексей Бывальцев. А капитанская нашивка вновь перешла к Евгению Кетову.

Начались матч команды очень осторожно. Сигнал к активным действиям наступил только после гола Динара Хафизуллина на 15-й минуте. Защитник СКА броском от сильней линии застал врасплох голкипера хозяев Илью Сорокина.

Ответ ЦСКА последовал еще до перерыва. Попов «поймал оплошность шведского защитника армейского клуба Давида Рундблада и убежал на рандеву с Хельббергом – 1:1.

С преимуществом москвичей начался и второй период, что вылилось в гол Григоренко на 28-й минуте. После этого игра вновь перешла к воротам Сорокина. И Кетову удалось даже забить, но гол после длительного перерыва был судьями отменен.

Последние 20 минут встречи столичные армейцы откровенно отбивались. Шайба дважды попадала в ворота Сорокина, но сравнять счет петербургскому клубу так и не удалось. «Черная» серия СКА составляет уже 8 (!!!) матчей.

Вторая игра серии пройдет также в Москве в субботу, 30 марта.