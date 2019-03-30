Аршавин не помог, рекорд тоже: самые яркие моменты второго матча ЦСКА – СКА

«Комсомольская правда в Петербурге» собрала самые интересные события, которые окружали второй матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА – СКА.

Поражение от «Гран-При Бахрейна»

Главное хоккейное дерби сезона проигнорировал на главный и единственный российский спортивный общедоступный канал « Матч ТВ». Там готовы пропагандировать что угодно, кроме российского спорта. Сперва транслировался матч аутсайдеров испанского чемпионата по футболу: «Хетафе» – «Леганес». Затем квалификация «Гран-При Бахрейна» из «Формулы-1». То есть, соревнования, которые мало кого в России реально заинтересуют. И, тем не менее, хоккей оказался снят с эфира.

Рекордный десант фанатов в Москве

435. Столько человек из Петербурга прибыло в Москву поддержать родную команду. Это новый выездной рекорд болельщиков СКА. Жаль только, что он пришелся на проигранный матч.

Среди тех, кто болел за армейский клуб на «ЦСКА-Арене» оказались и два в прошлом известных футболиста «Зенита» – Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Оба уже завершили карьеру и теперь пробуют себя в тренерской профессии. Правда, до фан-сектора они не добрались, предпочтя наблюдать за хоккеем из одной из лож.

Судьи вновь за ЦСКА

Вновь, как и в первом матче серии, арбитрам пришлось прибегнуть к видео-просмотру и вновь они приняли решение не в пользу СКА. Сомнение вызвал второй гол московских армейцев – со стороны показалось, что шайба зашла в ворота от руки канадца Грега Скотта.

Но Департамент судей быстро опубликовал заявление, что рикошет был все-таки от клюшки канадца. Судьи вновь «сыграли» на стороне ЦСКА. Правда, все-таки в третьем периоде, один гол забитый москвичами не по правилам (игра высоко поднятой клюшкой), они отменили.

Шестеркин – предвестник поражения

Накануне матча тренерский штаб СКА решился на смелое решение. Шведа Магнуса Хелльберга в воротах заменил Игорь Шестеркин. Скандинав особых ошибок в предыдущем матче не совершал, но шанс решили дать россиянину, олимпийскому чемпиону Пхенчхана. И ставка не сыграла.

С Шестеркиным СКА проиграл первые два матча нынешнего Кубка Гагарина – еще в серии со «Спартаком». В третьем матче Игорь заработал большой штраф, и был удален до конца встречи. И с тех пор «полировал» скамейку запасных. Возвращение в состав не принесло удачи ни Шестеркину, пропустившему три шайбы, ни его клубу.

Плотникову предложил журналисту «сломать» Сорокина

Две шайбы за два матча – неутешительный итог двух стартовых матчей полуфинальной серии Кубка Гагарина для СКА. С такой низкой результативностью, конечно, победу не добыть.

«Загадку» голкипера ЦСКА Ильи Сорокина невская команда пока решить не смогла. В первой игре он отразил 36 бросков, во второй – 25.

Решить проблему Сорокина радикально предложил один из журналистов, после завершения встречи.

– Как забить Сорокину? Может, проще сломать его? – задал он вопрос форварду СКА Сергею Плотникову.

– Вам проще – выйдите и сломайте! – резонно ответил хоккеист.