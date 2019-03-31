«Зенит» - «Оренбург» 31 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата российской Премьер-лиги

Трансляция матча «Зенит» - «Оренбург» 31 марта 2019

«Зенит» выглядит фаворитом матча, но причины этого скорее формальные. Четырехкратный чемпион России принимает команду, выступающую на высшем уровне только второй сезон, к тому же и задачи соперники решают разные. «Зенит» лидирует в таблице с пятиочковым отрывом, а «Оренбург» пока занимает лишь десятое место.

Но эти цифры сегодня могут оказаться обманчивыми. Гости на хорошем уровне провели все три матча чемпионата после зимнего перерыва, добились ничьей в гостях с других претендентом на первое место - «Краснодаром». У «Зенит» же кроме давней проблемы с защитой, сейчас возникла и дополнительная — команда только несколько дней назад собралась в полном составе после матчей сборных, в которые разъезжались две трети зенитовцев. Один из них- полузащитник Далер Кузяев в матче за сборную России получил травму и в этом сезоне уже не сыграет. Другие ключевые полузащитники «Зенита», Вильмар Барриос и Кристиан Нобоа, тоже играли за свои сборные, к тому же совершили по несколько длинных перелетов. Чуть пораньше вернулся к тренировкам «Зенита» другой сборник — Артем Дзюба, который сегодня должен выйти в стартовом составе.

Статистика личных встреч «Зенит» - «Оренбург»

На высшем уровне история матчей «Зенита» с «Оренбургом» началась в 2016 году, когда команда из одноименного города впервые вышла в Премьер-лигу. Оба матча в сезоне 2016/ 2017 получились очень упорными и завершились с одинаковым счетом — 1:0 в пользу «Зенита». Удержаться в Премьер-лиге новичок не смог, поэтому прошлый сезон «Оренбург» снова провел в ФНЛ (вторая по статусу футбольная лига России, в которой занял первое место). Третья встреча команд состоялась осенью 2018 года в Оренбурге, где снова получился матч с обоюдными шансами и победой «Зенита» в один мяч — 2:1.

Прогноз на матч «Зенит»-«Фенербахче» 31 марта 2019

Наиболее вероятный исход матча: победа «Зенита» (2:1)