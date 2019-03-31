2019-03-31T18:11:32+03:00
Общество

На Васильевском острове прошел парад клоунов

В Петербурге стартовал традиционный «Смешной фестиваль» [фото]
Полина ЖУКОВА
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В Северной столице состоялось шествие клоунов.В Северной столице состоялось шествие клоунов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Яркие костюмы, невообразимые прически, много грима и веселье на каждом шагу: Васильевский остров заполонили клоуны! Но дело совсем не в том, что цирк уехал. Петербург на неделю превратился в настоящую столицу радости и улыбок. А виной всему «Смешной фестиваль», который будет идти в городе до 6 апреля.

Начало ему дали накануне первоапрельского Дня смеха. На Васильевском острове прошел парад клоунов. И пасмурной петербургской погоды было уже не видно в веренице цветных людей.

«Смешной фестиваль» пройдет в Петербурге с 1 по 6 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Смешной фестиваль» пройдет в Петербурге с 1 по 6 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН

Танцы, конкурсы, добрые шутки и хохот: посмотреть на фееричное шествие пришли несколько сотен зрителей от мала до велика. Еще бы – ведь фестиваль давно стал для города традиционным весенним праздником! В этом году он проходит уже в 16-й раз.

Целую неделю «Смешной фестиваль» будет радовать горожан веселой программой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Целую неделю «Смешной фестиваль» будет радовать горожан веселой программой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Оркестр гремел на 6-й и 7-й линиях Васильевского острова – именно там торжественно прошли клоунские и театральные коллективы из разных уголков России.

На Васильевском острове гремел оркестр и звучал смех - всему виной шествие клоунов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Васильевском острове гремел оркестр и звучал смех - всему виной шествие клоунов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Организатор фестиваля – любимый петербуржцами клоун-мим-театр «Мимигранты». Вмести с ними повеселили горожан барабанщицы шоу «Феерия». Показали сценки «PSY animation.», «Театр СоЛу», «Театр имени которого» и театр-студия «Лица». А «ЧудоМобиль» с клубами дыма прошел вместе с зажигательной колонной.

В Петербург приехали клоуны из разных уголков России. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург приехали клоуны из разных уголков России.Фото: Артем КИЛЬКИН

Программа у фестиваля насыщенная: начиная от уличных шоу-программы, театральных постановок и представлений до лекций, мастер-классов и показов кино и мультфильмов. Кстати, ровно в полдень 1 апреля прогремит выстрел пушки Петропавловской крепости, который даст Королева фестиваля – народная артистка России Тереза Дурова.

«Смешной фестиваль» пройдет в Петербурге с 1 по 6 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Смешной фестиваль» пройдет в Петербурге с 1 по 6 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной площадкой праздника станет ДК имени Кирова, где находится театр «Мимигранты». Ознакомиться с программой «Смешного фестиваля» можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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