Эпидемия «голландской болезни» может выкосить 20 процентов деревьев в Петербурге

В Московском парке Победы в Петербурге весной отправят под бензопилу 360 вязов. Это вынужденная мера – таким способом комитет по благоустройству пытается бороться с «голландской болезнью», из-за которой деревья засыхают на корню.

По-научному эту инфекцию называют графиоз, и переносят ее жуки-короеды. Поселяясь в дереве, они заражают его грибком, который закупоривает канальцы, переносящие влагу и кислород. Ближайший человеческий аналог – холестериновые бляшки.

- У нас эта заморская зараза появилась в 2001 году, - рассказывает создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Откуда она взялась, доподлинно не известно. Одна из самых распространенных версий – личинки жуков, зараженных грибком, завезли сюда из-за границы вместе с саженцами, когда шла подготовка к трехсотлетию города.

С 2001 года графиозом, по словам эксперта, никто толком не занимался – в Петербурге просто-напросто было слишком мало специалистов, способных взять на себя эту работу. Между тем инфекция крепла, а очаги ее ширились. В 2009 году площадь заражения составляла десять квадратных километров, в 2018 – уже 200-250.

Графиоз поражает только вязы. Но проблема в том, что именно они входят в число четырех самых распространенных пород в Петербурге. Сейчас у нас около 1 миллиона 700 тысяч зеленых деревьев. Вязов среди них по разным оценкам от 300 до 350 тысяч – около двадцати процентов.

- Эффективного лекарства от графиоза не существует, - говорит Тиника. – Единственный выход – на регулярной основе проводить мониторинг, искать деревья, у которых усыхает крона, оперативно удалять пораженные болезнью ветви, а потом вести наблюдения на постоянной основе. Больной вяз может засохнуть за месяц, а может за два года. И все это время он будет заражать все деревья в округе. Если не принять меры, уже через несколько лет вязов в Петербурге может не остаться.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба комитета по благоустройству: Вместо вязов - липы

- Мы регулярно проводим мониторинг всех деревьев Петербурга. Что касается графиоза – к сожалению, эта болезнь распространена не только у нас. Ей подвержена Европейская часть России и множество стран Запада. Вырубка в Парке Победы согласована с Комитетом по контролю, использованию и охране памятников, в чьем ведении находится парк. Вместо вязов высадят 546 саженцев лип. Все – с трехгодичной гарантией по приживаемости.