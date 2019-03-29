2019-03-29T16:56:32+03:00
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Огурчики от ТМ "Элитагро"

Экзотические овощи на огороде уже перестали быть диковинкой, и тому пример – белые огурцы
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В агротехнике, сборе урожая и употреблении белые огурцы не особо отличаются от своих зеленых сородичей. Фото: собственность компании.В агротехнике, сборе урожая и употреблении белые огурцы не особо отличаются от своих зеленых сородичей. Фото: собственность компании.
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Сорта пока не отличаются большим многообразием, но даже среди того, что представлено на российском рынке, можно найти интересные экземпляры.

Чем отличаются белые огурцы от зеленоплодных:

1. Основное отличие — это, конечно же, цвет. Молодые огурчики у белых сортов имеют нежно-зеленый цвет, а белую окраску они постепенно приобретают во время созревания.

2. Выгодно отличаются по вкусовым качествам — у белых сортов огуречный вкус и аромат сильнее выражены, мякоть сладковатая и совсем нет горечи.

3. Практически все белоплодные огурцы имеют длинные плети, поэтому требуют обязательной подвязки, благодаря чему улучшается воздухообмен и растение получает больше света.

4. Формирования белые сорта не требуют, так как способны плодоносить и на центральном и на боковых побегах.

5. Белые огурцы легко переносят небольшое затенение и похолодание. Жару до +45 С они тоже способны нормально пережить и при этом продолжать давать неплохой урожай.

В агротехнике, сборе урожая и употреблении белые огурцы не особо отличаются от своих зеленых сородичей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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