Компания Essity получила две награды на международной выставке Tissue World в Милане

Международный производитель гигиенических товаров компания Essity получила награду в номинации «Самая энергоэффективная фабрика» за работу производства в итальянском городе Лукка. Вторая награда за лучшую маркетинговую стратегию досталась торговой марке Tork компании Essity. Победители были объявлены 25 марта на международной выставке бумажной промышленности Tissue World в Милане.

Маркетинговая кампания торговой марки Tork «Отвоевать перерыв на обед» стала победителем в номинации «Лучшая маркетинговая стратегия». Проведенная в Северной Америке кампания была направлена на изменение отношения персонала офисов и ресторанов к обеденному перерыву и его влияния на вовлеченность и продуктивность служащих. Это уже вторая награда для торговой марки Tork в этой категории - в прошлом году бренд был отмечен за внедрение системы бумажных полотенец с непрерывной подачей Tork PeakServe.

- Выставка Tissue World в Милане особое внимание уделяет вопросам устойчивого развития. Инициативы и проекты компании Essity действительно демонстрируют лидерство в этой области. Мы искренне поздравляем компанию с получением двух наград и надеемся, что это послужит вдохновляющим примером для всей бумажной индустрии, способствуя возведению стратегии устойчивого развития в число приоритетных задач для создания успешного будущего, - говорит заместитель директора по организации выставки Tissue World & Asian Paper Агнес Гехот.

Награды с международной выставки Tissue World в Милане. Фото предоставлены компанией Essity.

Идея маркетинговой кампании «Отвоевать перерыв на обед» возникла на основе двух тенденций развития бизнеса, проявляющихся в Северной Америке. Работники офисов и персонал ресторанов все чаще стали отказываться от перерыва на обед или сокращать его длительность, что в свою очередь привело к снижению доходов кафе и ресторанов. Компания Essity провела в Северной Америке опрос, позволяющий выяснить, как офисные работники и сотрудники заведений общественного питания проводят обеденный перерыв и как это влияет на их производительность и удовлетворенность работой. Результаты исследования показали, что перерывы на обед оказывают положительное влияние на продуктивность и счастье сотрудников.

- Особенность торговой марки Tork заключается в том, что мы помогаем нашим клиентам решать текущие задачи, в то время как они могут больше думать о будущем, сосредоточившись на развитии бизнеса, - отметил коммерческий директор по профессиональному ассортименту России и СНГ компании Essity Максим Барков. - Проведенная Essity маркетинговая кампания предоставила важную информацию для развития бизнеса наших клиентов в двух сегментах – офисам и ресторанам. Мы уверены, что используя полученные данные, они могли бы повысить производительность труда своих сотрудников и увеличить трафик в своих заведениях.

Также наградой в номинации «Самая энергоэффективная фабрика» было отмечена фабрика компании Essity по производству бумажно-гигиенической продукции в городе Лукка, Италия. Обширные программы Essity по энергосбережению на производстве были удостоены высокой оценки за эффективное вовлечение персонала в рабочий процесс, стратегическую приверженность долгосрочному сокращению выбросов CO2 и стремление неизменно достигать высоких показателей в области устойчивого развития.