Петербургским школьникам помогут с выбором профессии

ВЫБИРАЙ СВОЮ ДОРОГУ

Пожалуй, самый сложный выбор, который стоит перед любым выпускником школы – куда пойти учиться и кем потом работать. И юные петербуржцы здесь не исключение. Но теперь им будет проще определиться с выбором своего будущего. Уже с 1 сентября заработает специальный информационный портал «Навигатор профессий Петербурга». Об этом заявил врио губернатора Петербурга на пленарном заседании Петербургского международного образовательного форума, который проходил в Северной столице с 25 по 29 марта.

Сайт в помощь выпускникам будет своеобразной образовательной картой. Петербургский школьник сможет проложить на нем свой «маршрут» с учетом собственных интересов, способностей и желаний. И получить рекомендации по месту учебы и вариантам трудоустройства. В системе появится целый каталог профессий, образовательных учреждений и работодателей.

Кстати, в создании сайта принимают участие не только специалисты образования и ведущих предприятий города, но и сами школьники – чтобы сделать портал понятным и удобным для самих себя.

В НОВУЮ ШКОЛУ

Сайт не единственное новшество, которое ждет Петербург в сфере образования. Уже известно, что к новому учебному году в городе появятся как минимум 17 новых детских садов и 4 школы за счет средств из федерального бюджета. Среди них будет учебное заведение, в которое уже выстроилась очередь из маленьких петербуржцев.

– В этом году 1 сентября мы откроем инженерно-технологическую школу №777 в Приморском районе. Это будет уникальная школа для наших одаренных детишек, – отметил Александр Беглов.

При этом врио губернатора подчеркнул, что петербургские учебные заведения уже отошли от понятия типовых, а каждая школа имеет свою изюминку. Дальше они должны становиться все современнее и эффективнее, поспевая за цифровизацией и развитием технологий. И не теряя при этом образовательных традиций. Так, в открывшейся в сентябре 2018-го Академии цифровых технологии уже учатся 1700 детей. А на базе «Академии талантов» в Каменноостровском дворце создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.

Кроме того, в учебных заведениях Петербурга на более качественном уровне должны пересмотреть систему питания и заботу о здоровье учеников. В городе на Неве собираются ввести единую электронную медицинскую карту для школьников. А к 2024 году в Петербургских школах появятся бесплатные службы психолого-педагогической помощи, куда смогут обращаться не только ученики, но и их родители.

КСТАТИ

Собираются в Петербурге решить и «больной» вопрос учителей – избавить их от бумажной волокиты. К 1 сентября в городе обещают снизить бюрократическую нагрузку на педагогов минимум на 10 процентов.

СКАЗАНО

Ольга ВАСИЛЬЕВА, Министр просвещения РФ:

– Петербургская система образования – особая, потому что здесь как нигде сохранены традиции и есть большое количество инноваций. На сегодняшний день это, пожалуй, один из немногих городов, крупных мегаполисов, в котором нет второй смены. Это город, в котором полностью решена проблема для наших дошколят от 3 до 7 лет. Это город, в котором практически самый высокий процент самых маленьких ясельных групп. И хотелось бы, чтобы это было в каждом городе.

Максим ПРАТУСЕВИЧ, директор Президентского физико-математического лицея №239:

- У нас в Петербурге есть много хороших и разных школ. Другой вопрос, что перед образованием сегодня стоят большие вызовы, и мы должны с этим работать.