Европейская премьера первого ледового шоу Cirque du Soleil состоится в Москве

Cirque du Soleil с гордостью объявляет о российском туре шоу CRYSTAL, в котором компания впервые в своей истории перенесла мир своих фантазий на лед. Европейская премьера шоу CRYSTAL состоится 22 ноября 2019 года в Москве.

Сегодня началась закрытая продажа билетов для поклонников Cirque du Soleil. Общие продажи откроются на сайте 11 марта в 10:00 по московскому времени.

Шоу CRYSTAL от Cirque du Soleil: c 22 ноября'19 в России!.

В шоу CRYSTAL Cirque du Soleil исследовал возможности льда и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую доселе территорию. В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой. CRYSTAL буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Cirque du Soleil изобрел заново искусство цирковое.

Кристал, главная героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое изменит многое и поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней.

В постановке работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.

В команде создателей – режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком – Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. др.

Во время российского тура шоу CRYSTAL выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В графике выступлений появится еще один город, о котором Cirque du Soleil сообщит дополнительно.

График гастролей:

Москва 22 ноября – 8 декабря 2019 г. «Лужники»

Санкт-Петербург 11 – 15 декабря 2019 г. Ледовый дворец

Казань 19 – 22 декабря 2019 г. Татнефть-Арена

Екатеринбург 1 – 5 января 2020 г. Екатеринбург-ЭКСПО