Максим Матвеев поставил старшего сына на скейтборд

Старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева растет настоящим экстремалом. Шестилетний Андрей часто проводит выходные с отцом и они вместе катаются на скейтбордах по Дворцовой площади – излюбленное место всех местных скейтбордистов. Квартира, где проживает семья Боярских, находится в двух шагах от Эрмитажа на набережной реки Мойки.

Максим поделился с поклонниками в Instagram фотографией, на которой они с Андреем запечатлены на одной из таких спортивных прогулок.

maxim_matveev_ Обычный питерский денёк.... #питер #дворцоваяплощадь #настроение #весна #семейка #напрогулке

«Обычный питерский денёк», - подписал артист свой пост. Подписчики отметили, что денек совсем даже необычный. В Петербурге не так часто бывает столь солнечно. Похвалили Максима за то, что он предусмотрительно надел ребенку шлем. А также заметили, что отец выглядит, как старший брат мальчика.

maxim_matveev_ Ох как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения-невероятные!!! #максимматвеев #скалолазы #матвеевы #крошкасын #первыйразскалолаз

«Классная парочка! Крутыши!», «Андрюша, копия мамы, однозначно! Ямочки на щеках такие же», «Взял от родителей лучшее», — написали Максиму поклонники в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Матвеев признавался, что перестал вписываться во все проекты подряд, чтобы проводить как можно больше времени с семьей.