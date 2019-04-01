2019-04-01T10:46:13+03:00
Звезды

Максим Матвеев поставил старшего сына на скейтборд

Муж Елизаветы Боярской провел выходной с Андреем на Дворцовой площади
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Максим Матвеев все свободное время старается проводить с детьми.Максим Матвеев все свободное время старается проводить с детьми.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева растет настоящим экстремалом. Шестилетний Андрей часто проводит выходные с отцом и они вместе катаются на скейтбордах по Дворцовой площади – излюбленное место всех местных скейтбордистов. Квартира, где проживает семья Боярских, находится в двух шагах от Эрмитажа на набережной реки Мойки.

Максим поделился с поклонниками в Instagram фотографией, на которой они с Андреем запечатлены на одной из таких спортивных прогулок.

maxim_matveev_maxim_matveev_
Обычный питерский денёк.... #питер #дворцоваяплощадь #настроение #весна #семейка #напрогулке
15947 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

«Обычный питерский денёк», - подписал артист свой пост. Подписчики отметили, что денек совсем даже необычный. В Петербурге не так часто бывает столь солнечно. Похвалили Максима за то, что он предусмотрительно надел ребенку шлем. А также заметили, что отец выглядит, как старший брат мальчика.

maxim_matveev_maxim_matveev_
Ох как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения-невероятные!!! #максимматвеев #скалолазы #матвеевы #крошкасын #первыйразскалолаз
9637 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

«Классная парочка! Крутыши!», «Андрюша, копия мамы, однозначно! Ямочки на щеках такие же», «Взял от родителей лучшее», — написали Максиму поклонники в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Матвеев признавался, что перестал вписываться во все проекты подряд, чтобы проводить как можно больше времени с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24