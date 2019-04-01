«Зенит» - "Оренбург" 31 марта 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

"Зенит" много атаковал, а опасные моменты создавал "Оренбург". Длительные позиционные атаки хозяев заканчивались обычно навесами и прострелами в штрафную, 5 раз "Зенит" подавал угловые, несколько раз - со штрафных. Но гости не проигрывали борьбу наверху, а зоны перед воротами успевали перекрывать. При этом при счете 0:0 защитник "Оренбурга" Терехов расстреливал ворота "Зенита" в упор, но пробил выше. А голевая атака "Оренбурга" состоялась на 34-й минуте, когда Иванович упустил рывок в штрафную Сутормина и тот в касание замкнул навес с левого фланга. После этого "Оренбург" еще несколько раз выходил в быструю атаку, но однажды ошибка впередаче и по разу вратарь и защитник "Зенита" спасли его от второго гола.

Второй тайм:

"Зенит" сразу прижал гостей к воротам коллективным прессингом - у ворот "Оренбурга" собиралось до половины игроков хозяев. Результат пришел уже на 3-й минуте тайма - двухходовка Дзюба - Жирков завершилась проходом и прострелом последнего вдоль ворот, которые с двух метров поразил Сердар Азмун. В отличии от первого тайма гости играли намного прагматичней и аккуратней - всей командой отходили к своей штрафной при позиционных атаках "Зенит", сами уходили в быструю атаку втроем-вчетвером. Иллюстрация преимущества "Зенита" - отрезок в середине тайма, когда мяч около 4 минут не покидал зону возле штрафной "Зенита". Который за это время подавал угловые, штрафные, однажды попал в штангу. И все-таки именно со стандарта пришел победный гол.

Кульминацией матча стал проход по центру Артема Дзюбы, которого соперник завалил в 20 метрах от ворот. И Ярослав Ракицкий обходящим ударом в левую девятку ответил критикам, называющим переход защитника в "Зенита" бесполезным. Голевой удар получился в стиле Лионеля Месси, а скамейка запасных "Зенит" в радостном порыве почти в полном составе выскочила за бровку. А за 5 минут до финального свистка снова забил Сердар Азмун. Сначала выдедший на замену и полный сил Роберт Мак накрыл вступил в борьбу с защитником, который вынося мяч попал в Мака. Мяч отскочил к линии вратарской, где Азмун поборовшись с вратарем, в падении поразил пустыте ворота. 3:1 и "Зенит" гарантировал себе пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя по итогам 21 тура.

«Зенит» - «Оренбург» 3:1 (0:1)

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони (Мак, 72), Дриусси (Нобоа, 87), Дзюба (Заболотный, 90), Азмун

«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Терехов, Бегич, Козлов,Бреев (Козлов, 84)Сутормин (Чуканов, 73), Афонин, Мишкич, Деспотович (Галаджан, 66)

Голы: Сутормин, 34; Азмун, 48; Ракицкий, 81; Азмун, 89

Предупреждения: Жирков, 40; Малых, 75; Ракицкий, 76

31 марта. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 56 388 зрителей.

Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)