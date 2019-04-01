ОДК-Климов обеспечили первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В

Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ разработки и производства ОДК-Климов Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех 30 марта подняли в воздух новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В в ходе его первого вылета. Двигатели отработали штатно.

Ил-112В поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». В двигатель ТВ7-117СТ заложены современные конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3600 л.с.

- Одной из особенностей ТВ7-117СТ является то, что созданная ОДК-Климов система автоматического управления (БАРК-65СТМ) контролирует работу не только двигателя, но и воздушного винта, то есть всей силовой установки самолета, - объясняют эксперты. - Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки.

Двигатель на испытательном стенде.

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Коллективом ОДК-Климов решена задача создания унифицированного газогенератора для модификаций двигателя, которые можно использовать для гражданских и военных самолетов и вертолетов. Двигатель ТВ7-117СТ - пример создания линейки двигателей на базе унифицированного газогенератора (ТВ7-117СТ, ТВ7-117СТ-01 и ТВ7-117В). ТВ7-117СТ - базовый двигатель для силовой установки военно-транспортного самолета Ил-112В, а гражданская модификация двигателя - ТВ7-117СТ-01 - станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

- Разработка двигателя ТВ7-17СТ - важнейшая программа ОДК и авиационной отрасли в целом. Создан новейший турбовинтовой двигатель для военно-транспортной и региональной авиации, - говорит генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов