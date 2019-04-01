Приплыли: Ленобласть начало затапливать

Спасатели Ленинградской области начали готовиться к весенним паводкам. Утром в понедельник, 1 апреля, сотрудники МЧС зафиксировали критический уровень воды в реках Тосна и Тигода. На данный момент реки еще не вышли из берегов, однако уже завтра, 2 апреля, близлежащие города могут быть затоплены.

- На 8 часов утра 1 апреля на реке Тосна в районе города Тосно зафиксирован уровень воды 518 сантиметров. Неблагоприятная отметка, при которой начинается затопление – 530 сантиметров над нулем поста, - сообщили в МЧС Ленобласти.

При этом спасатели прогнозируют, что со 2 по 4 апреля уровень воды достигнет критической отметки, воды реки Тосна выйдут из берегов и затопят низменные участки города Тосно.

Такая же обстановка наблюдается и в Любани. Утром в понедельник, 1 апреля, уровень воды на реке Тигода – 428 сантиметров, то есть практически уже достиг критической отметки в 470 сантиметров. Потом также ожидается 2-4 апреля на низменных участках города Любань.

Потоп может быть очень опасен, особенно если уровень воды выйдет далеко за критическую отметку. Минимально, паводок повредит и уничтожит машины, сараи, сельскохозяйственное оборудование. Также при бедствии могут погибнуть животные и даже люди. В случае если уровень воды не спадет, в Тосно и Любани затопит жилые секторы, придворные территории и дороги.

МЧС советуют, застраховать свое имущество, которое может пострадать во время паводка. Также перенести все ценные вещи на чердак или верхние этажи, запастись фонарями и керосиновыми лампами, очистить водоотводные трубы и кюветы вокруг домов, чтобы отвести от них воду. Кроме того, на всякий случай, надо подготовить лодку, а при ее отсутствии, соорудить плот из бревен и досок.

Если потоп все же начнется, первым делом надо отключить электричество, убрать в безопасное место ценные вещи и вывесить за окно белую ткань, чтобы спасателям было проще найти людей в беде.

Хотя надежда остается на то, что паводок будет не сильным, все равно лучше всего быть готовым к тому, что придется грести веслами.