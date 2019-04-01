«Простите все, кто в холоде»: Оксана Акиньшина поделилась пляжным фото с Мальдивских островов

Популярная актриса Оксана Акиньшина поделилась с подписчиками Instagram серией снимков из отпуска, который она проводит на Мальдивах. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в купальнике и показала подросшую дочь Эмми.

«Простите все, кто в холоде», - лаконично прокомментировала Оксана свой пост, сопроводив его хештегами: солнце, море, семья, отдых, хочумогу, мальдивы.

akinshok2013 Простите все кто в холоде !!@pacheswimwear #солнцн#море#семья#отдых#хочумогу#мальдивы

Первым в комментариях отозвался партнер Акиньшиной по фильму «СуперБобровы» актер Павел Деревянко, воскликнув: «Да, ну шо ты…»

«Ничего, прощаем!», «Вот видно. Никаких фотошопов. Всё натурально. Люблю вас ещё с фильма "Сестры". Натуральная красота во всем», «Очень рады за вас», «Твои фото нас согрели» - ответили Оксане поклонники.

Напомним, актриса вместе с двухлетней Эмми, 6-летним Константином и мужем Арчилом Геловани большую часть времени проживает в Швейцарии. В одном из интервью Акиньшина признавалась, что развлечений в альпийском городе почти нет, и бывает скучновато, но зато растить там детей одно удовольствие. Дети сейчас для актрисы на первом месте. Она всегда их берет с собой, даже на съемки. Если это сделать невозможно, звезда просто отказывается сниматься.