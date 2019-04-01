2019-04-01T22:55:09+03:00
Спорт

СКА впервые за 10 матчей обыграл ЦСКА

Выиграв в овертайме первый домашний матч 2:1, армейцы Петербурга сократили отставание в серии финала Западной конференции
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции, выиграв у ЦСКА 1 апреля. Фото: www.ska.ruСКА сократил отставание в серии финала Западной конференции, выиграв у ЦСКА 1 апреля. Фото: www.ska.ru
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Перед матчем все эксперты сходились в мысли, что третий матч серии должен стать решающим. Если СКА проиграет, то о Кубке Гагарина стоит забыть до лучших времен.

Тем временем, перед игрой тренерский штаб петербурского клуба пытался найти резервы внутри команды. Состав вновь был перетасован до основания. В первом звене после долгого перерыва вышел Николай Прохоркин, ему компанию составили Гусев и Барабанов. Другим приятным сюрпризом для болельщиков стало возвращение шведской «пушки» - Патрика Херсли. Не было только Дацюка, который, скорее всего, уже не сыграет в нынешнем плей-офф.

Пока без Волшебника дела у петербуржцев складываются непросто. Все ждали, что при заполненных до отказа трибунах петербургская команда с самого начала бросится вперед.

Но начали подопечные Ильи Воробьева достаточно вяло. А три удаления подряд, причем два за нарушение численного состава, позволили гостям прибрать инициативу.

Два раза петербуржцы выстояли в меньшинстве, а вот с третьей попытки ЦСКА забил. За одну секунду (!!!) до сирены на перерыв Карнаухов замкнул поперечную передачу. Грубо ошибся в данной ситуации как раз Херсли.

Как только начал второй период хоккеисты из Первопрестольной могли увеличить разрыв, но Игорь Шестеркин вытащил шайбу из пустых ворот. Тем удивительнее, дальнейшая метаморфоза.

ЦСКА неожиданно «встал», а хозяева понеслись вперед со скоростью метеора. На 28-й минуте Александр Барабанов сравнивает счет. Вскоре Наиль Якупов забрасывает еще одну шайбу, но ее не засчитывают.

В третьей двадцатиминутке хозяева продолжали штурмовать ворота Ильи Сорокина, но счет не менялся. Пробить голкипера Сорокина удалось только на 12-минуте овертайма. Автором победной шайбы стал Николай Прохоркин.

СКА прервал серию из девяти поражений от ЦСКА и получил шанс перевернуть серию.

Четвертая игра армейского дерби пройдет в Петербурге в среду, 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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