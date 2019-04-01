2019-04-01T23:00:11+03:00
Спорт

Занимательная арифметика и конек вместо клюшки: самые яркие моменты третьего матча серии СКА – ЦСКА

Рассказываем, чем запомнился серия полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА – СКА 1 апреля 2019 года в Петербурге
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА наконец-то обыграл ЦСКА. Фото: www.ska.ruСКА наконец-то обыграл ЦСКА. Фото: www.ska.ru
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«Комсомольская правда в Петербурге» собрала самые интересные события, которые окружали третий матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА – СКА 1 апреля 2019 года.

В бой вступили спекулянты

Вроде бы купить билеты на эти матчи серии можно только только в мечтах. Они пропали из пропажи, как только стало известно, что два армейских клуба встретятся в финале Западной конференции. Но перед матчем вдруг неожиданно появились...

Правда, только очень дорогие, в центральные сектора: по цене от 2 до 6 тысяч рублей. И оказались быстро раскупленны...

При этом, в Интернете спекулянты продавали билеты в те же секторы еще дороже. Где-то от 10 тысяч. А вот в район «Ледового» они не решили выйти - против них активно борется и администрация стадиона, и полиция.

Удивительный рекорд посещаемости

568. На столько человек в понедельник была превышена официальная вместимость «Ледового».

Трибуны арены на проспекте Большевиков вмешает ровно 12 тысяч. Но на эту игру согласно официальной информации пришло 12 с половиной тысяч болельщиков. Где расположились, правда, 568 человек - не понятно. Стоячих мест нет.

Впрочем, мы уже привыкли к чудесам математики на матчах армейцев в этом сезоне. После игр на футбольной арене «Зенита» в декабре тоже публиковались разные цифры посещаемости — была попытка перекрыть мировой рекорд по этому показателю на открытых стадионах. Словом ловкость рук и никакого мошенничества.

Высокие гости

О важности матча говорило и присутствии на матче гостей с приставкой VIP. В ложе с президентом СКА Геннадием Тимченко расположился глава Международной Федерации Хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Всю встречу они усиленно обсуждали события то ли этого матча, то ли всего мирового хоккея - в целом.

Находился среди гостей «Ледового» и бывший главный тренер СКА американец Барри Смит. Он сейчас занимает высокий пост в клубе НХЛ «Чикаго».

Проблемы со счетом

Такое редко бывает во встречах команд высокого класса. Но уже в первом периоде игроки СКА дважды нарушили правила — буквально на ровном месте. У хозяев в неподходящий момент на льду появлялся шестой хоккеист.

К счастью, за такую небрежность расплаты не последовало. Хоккеисты ЦСКА смогли реализовать только свое третье численное преимущество.

Футбол от Якупова

Это уже становится традицией для СКА. Причем, очень неприятной. В каждом матче этой серии повторяется одна и та же ситуация. В ключевые моменты игры судьи берут видео-повтор, и принимают решения... Обязательно в пользу их соперника.

На этот раз не повезло Наилю Якупову. Отменили его гол в конце второго периода. Арбитры после долгого совещания пришли к выводу, что форвард СКА забросил шайбу не клюшкой, а коньком. И, таким образом, причислили хоккеиста к футболисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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