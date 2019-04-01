2019-04-02T10:51:36+03:00
Общество

BabyCross прошел в Петербурге

В забеге на четвереньках поучаствовали более 150 малышей
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По итогам забега определили девять призеров и победителей.По итогам забега определили девять призеров и победителей.
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Карапузы вышли на старт в воскресенье, 31 апреля, на выставке «Планета детства» в Экспофоруме. Веселые гонки для малышей и их родителей «Комсомолка» устроила уже в пятый раз.

Состязались ребята в трёх возрастных категориях: от шести месяцев до года, до двух и до трёх лет. Правило в забеге только одно: преодолеть мягкую трассу спортсмены должны самостоятельно. Однако родители могут им в этом помогать, заманивая любимыми игрушками, картинками или просто распростертыми для объятий руками.

Кто-то сразу нёсся к финишу, а некоторые - оказались не так сговорчивы: или на месте сидели, или меняли направление и ползли по диагонали.

По итогам забега определили девять призеров и победителей, которых не оставили без заслуженных наград. К слову, подарки получили все участники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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