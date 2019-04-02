2019-04-02T11:21:50+03:00
Новости компаний

Жители домов компании «Лидер Групп» в Мурино стали горожанами

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти сделали поселок городом
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Теперь это - городская «Территория». Фото компании «Лидер Групп».Теперь это - городская «Территория». Фото компании «Лидер Групп».
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Вслед за Кудрово статус города получил еще один излюбленный застройщиками и покупателями поселок Ленинградской области — Мурино.

По мнению властей, такое решение поможет ускорить развитие инфраструктуры в теперешнем городе. Например, в нем должно увеличиться количество школ, поликлиник, больниц и других социально важных учреждений. Более того, как считают законодатели, такая мера кардинально изменит ситуацию со строительством дорог.

Кстати говоря, именно в Мурино компания «Лидер Групп» уже построила жилые комплексы «Девятый вал», «Девятый вал 2» и «Три кита 1», а теперь — возводит «Три кита 2», «Три кита 3», «Территория», «Территория 2», «Территория 3» и VITAMIN. К слову, «Лидер Групп» строит не только жилые дома, но и активно создаёт социальную и транспортную инфраструктуры. Все проекты относятся к «комфорт-классу» и располагаются в шаговой доступности от метро «Девяткино».

КОНКРЕТНО

При возведении жилого комплекса комфорт-класса «Территория» использована кирпично-монолитная технология. В благоустроенном охраняемом дворе есть собственные детский сад и детский театр, а также спортивные площадки. Кроме того, имеется подземный паркинг, а холлы радуют глаз дизайнерской отделкой. В ЖК VITAMIN, помимо преимуществ «Территории», есть удобный выезд на КАД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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