Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»
Главный врач: Александр Владимирович Балдин, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
О КЛИНИКЕ
Стать родителями – одна из важнейших целей практически любой семьи. Но, к сожалению, далеко не всегда решить ее так просто, как хочется. Специалисты петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» помогают своим пациентам пройти путь к заветной цели – рождению здорового ребенка. К счастью, и опыта и знаний в этой сфере здесь накоплено предостаточно.
В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений работы, здесь оказывают полный спектр профильных услуг. В Центре есть гинекологический и урологический кабинеты, кабинеты узких специалистов, клинические отделения и стационар. Но самое главное, все отделения, лаборатории и доктора, которые только могут понадобиться будущим родителям, собраны «под одной крышей».
По сути «Центр планирования семьи и репродукции» - это большой клинико-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и стационаром, где пациенткам оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, оснащение Центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро и точно, в самые короткие сроки.
Работает здесь и отделение патологии беременности для женщин, нуждающихся в пристальном наблюдении докторов за процессом вынашивания ребенка. Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача - выявление и лечение гестационного диабета.
Центр оснащен передовым диагностическим оборудованием.Фото: Артем КИЛЬКИН
Профессионализм, качество и удобство для пациентов – главные приоритеты работы Центра. А широчайший спектр профильных и вспомогательных услуг, высокая квалификация специалистов и высокотехнологичное оборудование – его уверенное преимущество.
- У нас представлены все этапы и возможности для восстановления репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Такой подход гарантирует пациентам удобство, экономию времени и, самое главное, эффективность решения их проблем в короткие сроки, - говорит главный врач «Центра планирования семьи и репродукции» Александр Балдин.
КОМАНДА ЦЕНТРА
В клинике работают высококлассные специалисты в своем деле. Это опытный и эффективный коллектив, всегда готовый помочь пациентам. Бок о бок с акушерами и гинекологами трудятся представители «сопутствующих» отраслей медицины - эндокринологи, неврологи, урологи, андрологи, офтальмологи. Каждый из докторов оценивает состояние пациентов «по своему профилю», но всегда - через призму будущего материнства или отцовства.
А еще (и для будущих родителей это очень важно!) каждый врач в клинике гинекологии и урологии – не только высококлассный специалист, но и тонкий психолог, способный морально поддержать пациента.
Врачи Центра помогли стать родителями уже не одной сотне пар.Фото: Артем КИЛЬКИН
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Одним из главных своих достижений «Центр планирования семьи и репродукции» считает то, что именно здесь многие петербуржцы исполнили (или вот-вот исполнят) свою мечту о малыше.
Прием пациентов ведут дипломированные врачи-репродуктологи с большим стажем в процедении ЭКО. В итоге около 45% женщин, обратившихся для лечения бесплодия в Центр планирования семьи и репродукции, становятся мамами. Это очень высокий показатель, который соответствует данным мировой статистики. Сделать ЭКО здесь можно на коммерческой основе или бесплатно, по полису ОМС.
КОНТАКТЫ:
Адрес: Санкт-Петербург, улица Комсомола, 4.
Телефон: 8 (812) 670-76-76.
Сайт: cpsr-spb.ru
ИСТОЧНИК KP.RU