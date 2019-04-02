Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Главный врач: Александр Владимирович Балдин, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

О КЛИНИКЕ

Стать родителями – одна из важнейших целей практически любой семьи. Но, к сожалению, далеко не всегда решить ее так просто, как хочется. Специалисты петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» помогают своим пациентам пройти путь к заветной цели – рождению здорового ребенка. К счастью, и опыта и знаний в этой сфере здесь накоплено предостаточно.

В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений работы, здесь оказывают полный спектр профильных услуг. В Центре есть гинекологический и урологический кабинеты, кабинеты узких специалистов, клинические отделения и стационар. Но самое главное, все отделения, лаборатории и доктора, которые только могут понадобиться будущим родителям, собраны «под одной крышей».

По сути «Центр планирования семьи и репродукции» - это большой клинико-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и стационаром, где пациенткам оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, оснащение Центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро и точно, в самые короткие сроки.

Работает здесь и отделение патологии беременности для женщин, нуждающихся в пристальном наблюдении докторов за процессом вынашивания ребенка. Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача - выявление и лечение гестационного диабета.

Центр оснащен передовым диагностическим оборудованием.Фото: Артем КИЛЬКИН

Профессионализм, качество и удобство для пациентов – главные приоритеты работы Центра. А широчайший спектр профильных и вспомогательных услуг, высокая квалификация специалистов и высокотехнологичное оборудование – его уверенное преимущество.

- У нас представлены все этапы и возможности для восстановления репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Такой подход гарантирует пациентам удобство, экономию времени и, самое главное, эффективность решения их проблем в короткие сроки, - говорит главный врач «Центра планирования семьи и репродукции» Александр Балдин.

КОМАНДА ЦЕНТРА

В клинике работают высококлассные специалисты в своем деле. Это опытный и эффективный коллектив, всегда готовый помочь пациентам. Бок о бок с акушерами и гинекологами трудятся представители «сопутствующих» отраслей медицины - эндокринологи, неврологи, урологи, андрологи, офтальмологи. Каждый из докторов оценивает состояние пациентов «по своему профилю», но всегда - через призму будущего материнства или отцовства.

А еще (и для будущих родителей это очень важно!) каждый врач в клинике гинекологии и урологии – не только высококлассный специалист, но и тонкий психолог, способный морально поддержать пациента.

Врачи Центра помогли стать родителями уже не одной сотне пар.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Одним из главных своих достижений «Центр планирования семьи и репродукции» считает то, что именно здесь многие петербуржцы исполнили (или вот-вот исполнят) свою мечту о малыше.

Прием пациентов ведут дипломированные врачи-репродуктологи с большим стажем в процедении ЭКО. В итоге около 45% женщин, обратившихся для лечения бесплодия в Центр планирования семьи и репродукции, становятся мамами. Это очень высокий показатель, который соответствует данным мировой статистики. Сделать ЭКО здесь можно на коммерческой основе или бесплатно, по полису ОМС.

КОНТАКТЫ:

Адрес: Санкт-Петербург, улица Комсомола, 4.

Телефон: 8 (812) 670-76-76.

Сайт: cpsr-spb.ru