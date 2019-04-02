Фтор и солнце: чего не хватает зубам петербуржцев

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с генеральным директором клиники «ДЕНТ CRAFT» Марией Цыганковой 00:00 00:00

БЕЗ КАЛЬЦИЯ - НЕ ЖИТЬ

Санкт-Петербург – рай для стоматологов. Хоть «зубная» ниша в городе и не пустует – шутка ли, не меньше полутора тысяч различных клиник и кабинетов, без клиентов специалисты не останутся. Зубы – не самая здоровая часть среднестатистического петербургского организма.

Если спросить о причинах такой закономерности самих горожан, они наверняка скажут что-то про плохую воду, которая портит и зубы, и волосы, и ногти. Но она на самом деле виновата в меньшей мере. Системы очистки сейчас применяются самые современные, по гигиеническим показателям вода в городе норме. Не хватает другого…

- В нашем регионе абсолютно обессоленное море, - рассказала в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» врач-стоматолог, генеральный директор клиники «ДЕНТ CRAFT» Мария Цыганкова. – Как следствие, измененный состав почвы. И все, что мы едим – из того, что здесь растет – лишено нужного количества витаминов и минералов. Конечно же, это влияет на обмен веществ и состояние зубов. На первом месте среди стоматологических патологий в нашем регионе – заболевание десен.

Мария уверена: в нашу воду обязательно нужно добавлять фтор. Стоматологи уже давно советуют его всем своим пациентом.

- Сейчас активно спорят о пользе и вреде фтора, - говорит наш эксперт. – Но, на мой взгляд, о вреде стоило бы говорить в Европе – там, наоборот, пресыщение фтором, его всюду добавляют искусственно. У нас же – дефицит, нам он в воде только пойдет на пользу.

Еще один чисто петербургский дефицит – дефицит солнца. В наших организмах катастрофически не хватает витамина D. Недаром детям его часто назначают целыми курсами.

- От витамина D зависит усвоение зубами кальция, - объясняет Цыганкова. – Без кальция зуб долго не живет. Любая, даже самая замечательная, идеально установленная пломба, если мы будем болеть, неправильно питаться, не следить за состоянием полости рта, просто пропадет вместе с кальцием. Поэтому стоматологи тоже назначают витамин D и определенную диету, чтобы поддержать зубы.

Но, если бы все было так просто… Понятно, что нужно регулярно ходить на осмотры, а если зуб заболел, лечить, не запускать и не думать, что «все как-то само пройдет». Только вот как понять, куда идти? Искать, где дешевле по акции? Или же педантично выбирать «своего» стоматолога и потом – только к нему?

- Я уверена, что нужно выбирать своего доктора, - уверена Мария Цыганкова. – Надо понимать: доверие к врачу не может сформироваться сразу, с первого взгляда. Первый критерий, на который нужно обратить внимание пациенту, - это отношение доктора в первые минуты общения. Он не должен сразу отправлять вас на кресло и уже потом спрашивать, что беспокоит. Он должен выслушать, обсудить проблему, осмотреть, предложить ряд вариантов лечения. У нас в клинике первичные консультации длятся не меньше часа, как раз для того, чтобы пациент мог познакомиться и лучше узнать врача.

Еще один важный момент: насколько врачи готовы экономить ваше время и средства. Идут ли оно на то, чтобы уменьшить количество манипуляций, не делать лишних процедур и так далее.

- Мы сейчас у себя в клинике ввели принцип параллельного ведения пациента, - рассказывает Мария. – Наши доктора имеют несколько сертификатов, например, терапевта, хирурга и ортопеда. То есть на одном приеме врач сможет и вылечить зуб, и удалить, и поставить коронку. Если же объять необъятное не получается, то терапевт может на одном приеме проконсультировать человека вместе, скажем, с ортодонтом. Так пациенту не приходится приходить повторно, записываться на другой прием, и так далее.

ЛАЗЕР НА СТРАЖЕ ЗУБОВ

Казалось бы, все просто и понятно. Иди к врачу, не запускай проблему, и будет тебе счастье и здоровые зубы. Но многие пациенты все же тянут до последнего и приходят к врачу, когда ситуация уже запущена до катастрофы. В разговоре выясняется, что все это оттого, что человек с детства панически боится стоматологов.

Но ведь сейчас совершенно другая медицина. В абсолютном большинстве кабинетов стоит современное оборудование, применяются современные технологии. Врачи стремятся с помощью новейших технологий максимально уйти от травматичных операций.

- Я, например, на приеме уже не использую щипцы, - рассказывает Цыганкова. – Появление лазеров в стоматологии серьезно улучшило качество лечения. У них две функции – терапевтическая и хирургическая. Теперь есть методика лазерного удаления: зуб разделяется на определенные части, каждая из них извлекается, мягкие ткани и кость тоже обрабатываются лазером – так происходит стерилизация лунки. При этом пациент чувствует лишь легкую вибрацию и потом у него ничего не болит, ничего не беспокоит, нет воспаления. Мы справились с инфекцией без антибиотиков. И ранка заживает вместо двух недель за несколько дней.

С чем лазер, увы, пока что не справится, так это твердые ткани: поэтому стоматологи никак не откажутся от бормашины.

- Эмаль зуба – это кристалл, спаянный с живой тканью, - говорит наш эксперт. Его можно обработать лазером, но тогда он нагреется до таких высоких температур, какие организм не выдержит. А вот стерилизация каналов перед пломбировкой – это пожалуйста.

Как смоделировать постановку имплантатов и будут ли они выглядеть, как свои зубы? Почему без компьютерной томографии в стоматологии никуда, и стоит ли бояться ее излучения? Нужно ли чистить и отбеливать коронки? Удалять ли зубы мудрости? Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

Как северный климат и местная вода влияют на состояние зубов петербуржцев?.Как перестать бояться стоматологов и найти своего доктора? Какие витамины их укрепят и для чего зубам диета? Почему щипцы в современной стоматологии заменил лазер и какие стоматологические патологии бич современного общества. Об этом, и многом другом говорим в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда с врачом-стоматологом, генеральным директором клиники ДЕНТ CRAFT Марией Цыганковой.

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