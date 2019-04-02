Более ста площадок примут Тотальный диктант-2019 в Санкт-Петербурге

Акция пройдет в нашем городе уже в восьмой раз. В прошлом году в ней приняли участие 10 300 человек – это второе место в мир. И в 2019 году город готов поставить рекорд.

- Впервые в Санкт-Петербурге Тотальный диктант-2019 напишут более чем в ста локациях, - рассказывают координаторы акции. – В 2018-м их было чуть меньше 90. А начинали в 2012-м вообще с одной. В прошлом году к акции впервые присоединился один из главных университетов страны — Санкт-Петербургский государственный университет. А в этом году СПбГУ откроет для участников Тотального диктанта двери красивейшего актового зала здания Двенадцати коллегий.

Среди «новичков» в 2019-м драматический театр «На Литейном». В год театра – это очень символически. Здесь диктатором – так называют чтецов – выступит Заслуженный артист России Сергей Заморев. Также провести у себя Тотальный диктант решил Государственный музей истории религии. Здесь текст прочитает радиоведущая Татьяна Троянская.

Самыми популярными, как всегда, становятся площадки со звездными чтецами. Некоторых до сих пор держат в секрете. Но, уже известно, что, например, в пространстве Охта LAB диктатором выступит актер Артур Смольянинов. В СПбГУ почти 500 человек будут писать под диктовку писателя и филолога Андрея Аствацатурова.

В РГПУ имени Герцена – сразу несколько площадок. Но места на них, закончатся очень быстро. Среди диктаторов актер, режиссер Юрий Дормидонтов, директор Академической гимназии № 56 Майя Пильдес, а также музыкант Светлана Сурганова.

В Политехническом университете Петра Великого ждут актрису Анастасию Мельникову, в историческом парке «Россия – моя история» - актера, советника губернатора по культуре Николая Бурова, в библиотечном центре «Маяк» в Красносельском районе – депутата Денис Четырбока, а в библиотеке правовой и экономической информации – родоначальницу славянского фэнтези Марию Семенову.

Кстати, написать Тотальный диктант смогут и путешественники: в Пулково, на третьем этаже тоже организуют зону для любителей проверить свою грамотность.

КОНКРЕТНО

Дата проведения тотального диктанта – 13 апреля 2019 года

Начало в Санкт-Петербурге – 14.00

Регистрация откроется – 3 апреля 2019 года

Список площадок и регистрация на сайте - totaldict.ru/spb.

Автор диктанта – Павел Басинский

Награждение отличников – 29 апреля 2019 года в театре «Мюзик-Холл»