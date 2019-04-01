В Театре Эстрады им. А.Райкина 4 апреля состоится премьера спектакля «Мужик Show»

Рады представить вам новый театральный проект в репертуаре Театра Эстрады им. А.Райкина – шоу-спектакль «Мужик-шоу». Название простое, но, в то же время чрезвычайно интригующее. Вы проведете незабываемый вечер в компании прекрасных и талантливых молодых артисты театра, в хорошем смысле «похулиганите» вместе с ними, порадуетесь их выдумкам, искромётности номеров и от души посмеётесь. Это шоу - в самых лучших традициях современной эстрады, которые, как вам известно, предполагают необычайную лёгкость жанра.

В невероятном представлении соединится всё: скетчи, актёрские номера и импровизации, stand up comedy, лирические миниатюры… Неизменно здесь только одно – тонкое и прекрасное чувство юмора. И вот еще что – непосредственное участие в шоу принимают и сами зрители, каждый раз дополняя спектакль новыми неожиданными красками. «Мужик-шоу» - продукт новый, ориентированный на «молодежный» формат, хотя это представление понравится зрителям решительно любого возраста.

Режиссер, автор концепции, сюжетной линии и интриги спектакля, а так же его обаятельный конферансье – известный актёр, ведущий, шоумен, сценарист театра и кино Александр Поляков. За более чем двадцатилетний опыт работы Саша провёл несчитанное количество праздников, концертов, шоу-программ, показов мод, фестивалей, балов и ассамблей по всему миру. В Петербурге он известен и своими театральными постановками. Особенно гремел, ставший настоящим «боевиком», его спектакль «Маугли. Перерождение», билеты на который разлетались в считанные дни. Сам Александр скромно называет себя «обычным гением».

«…. И поэтому, исходя из современных реалий, я считаю, что юмористическая «жанровость» и градации давно потеряли свою актуальность. Сегодня юмор – это высокоингредиентный коктейль, куда может войти всё, что угодно! Не для достижения только смеха, а для универсальности современного эстрадного «юможанра». Шутить могут немногие, тех, кто может придумывать – ещё меньше... Мы – можем! Я – точно!» - смеется автор.

Поляков изобретает яркие образы, оригинальный стиль и остроумные шутки, которые разлетаются потом по всему городу. Все, кто имел удовольствие сталкиваться ним, смотреть его программы или работать, говорят, что он – просто волшебник, способный каждый праздник сделать незабываемым, неповторимым и фееричным! И этот случай исключением не станет. Тем более, что финал шоу развеселит вас особенно.

В программе принимают участие артисты: Дмитрий Енин, Алексей Шильников, Карен Галстян, Анастасия Кипина, Дмитрий Мамонов, Алёна Кухоткина, Алексей Янко, Анастасия Лазо, Мария Насырова и другие. Режиссер-постановщик — Александр Поляков

Начало в 19.00. Продолжительность: два часа с одним антрактом.