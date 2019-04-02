Валенсия – Реал. 3 апреля 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» - «Реал»

Предвкушая матч «Валенсия»-«Реал», хочется воскликнуть: «На их месте должны быть мы!» Ведь посмотрев в этой игре на «Валенсию», можно по ней оценить российский футбол на фоне «Реала», самого титулованного клуба Европы за последние пять лет. Меньше месяца назад «Краснодар» встречался с «Валенсией» в Лиги Европы и был в тридцати (!) секундах от победы над испанской командой и соответственно выхода в четвертьфинал. Впрочем, и несмотря на поражение по итогам двух матчей, смотрелся «Краснодар» очень достойно.

Вот завтра по «Валенсии» и посмотрим, какое сопротивление российская команда могла бы оказать самому «Реалу». Да, уже без Криштиану Роналду, зато снова с Зиданом! Даже двумя – на прошлой неделе в основном составе дебютировал 20-летний вратарь Лука Зидан, сын французского тренера. А еще со стабильным голеадором Бензема, виртуозом Гаретом Бейлом, великим и ужасным Серхио Рамосом. В их компании за «Реал» мог завтра выйти и российский футболист. Но Денис Черышев сыграет против всей этой звездной компании за «Валенсию». Нападающего сборной России после фантастических по красоте голов на чемпионате мира знают даже далекие от футбола люди. К тому же Денис – футболист особой породы. Черышев, живущий в Испании с шести лет - воспитанник «Реала», на всякий случай. «Королевский клуб» долго лелеял и подготавливал Черышева –младшего (его отец – бывший футболист российских и испанских команд Дмитрий Черышев) к основному составу - в своей второй команде, отправлял за игровой практикой в аренду, а заинтересованность «Реала» в Черышеве подтверждалась и высокой суммой отступных, которую мадридский клуб выставлял за своего воспитанника. И никто не виноват, что пробиваться Черышеву в «Реал» пришлось во времена, когда на фланге атаки (амплуа Дениса) солировал феноменальный Криштиану. Виртуозные голы на любой вкус которого привели команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Летом 2016 года сага Черышева в родном клубе закончилась. Нападающий подписал полноценный контракт с «Вильярреалом», которому по сей день и принадлежит – в «Валенсии» Денис выступает на правах аренды. Кстати, второй раз за три года. Но в сезоне 2015/2016 травма не позволила Черышеву сыграть в чемпионате больше 7 матчей.

Впрочем, вывеска «Валенсия-«Реал» это в любом случае круто. «Летучие мыши» (прозвище «Валенсии» )- одна из двух команд, кто за последние 15 лет смог прервать в чемпионате Испании гегемонию «Реала» и «Барселоны». Также «Валенсия» - одна из всего лишь трех (кроме «Реала» и «Барселоны» ) испанских команд, побеждавших за этот же срок в Еврокубках. А статистика домашних встреч «Валенсии» с «Реалом» всегда обещает интригу. «Сливочные» (прозвище «Реала» ) при всем величии их еврокубковых достижений за последние пять лет побеждали в гостях «Валенсию» лишь однажды, при этом дважды уступив. Хотя последнюю игру на «Месталья» болельщики «мышей» до сих пор вспоминают с содроганием – «Реал» победил 4:1. Спустя год и два месяца у «Валенсии» появился шанс для реванша, да и у Дениса Черышева к «Реалу» особые счеты. Но эта команда приучила, что под руководством Зинедина Зидана ее путь через турнирные барьеры сопровождает волшебство. Зато у Черышева новый шанс напомнить о себе родному клубу,а там кто знает- Роналду то больше в «Реале» нет.Держись, Зидан!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Валенсии» (2:1).