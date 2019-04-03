НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»

Директор: кандидат медицинских наук Ольга Павловна Вознюк.

О КЛИНИКЕ

«Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» является многопрофильным учреждением, которое включает в себя две поликлиники с диагностическими и лабораторными центрами, а также стационар на 500 коек. Для лечения пациентов здесь используются передовые методики диагностики и лечения.

Благодаря круглосуточной службе колл-центра больницы, пациенты в любое время дня и ночи могут получить важную информацию по медицинским услугам, записаться на прием к врачу и вызвать скорую помощь.

В 2014 году «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» отметила свой 100-летний юбилей. 2017 год открыл двери больницы всем жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всех регионов России.

В больнице оказывают все виды медицинской помощи. Фото: архив больницы.

Сегодня больница стала по сути универсальной. Здесь оказывают амбулаторную, стационарную, специализированную, высокотехнологичную, скорую медицинскую помощь и проводят реабилитационные мероприятия. Больница оснащена современной медицинской техникой известных мировых производителей, которую врачи умело используют в своей работе. Медицинская помощь оказывается по самым разным направлениям - нейрохирургия, хирургия, профилактические осмотры, гинекология, урология, восстановительное лечение, онкологический центр, неврология, физиотерапия, травматология, эндоскопия, терапия, кардиология, сосудистая хирургия (лечение варикоза и сосудов), гастроэнтерология, офтальмология, ЛОР. Есть детское отделение, бассейн (для взрослых и детей), есть возможность пройти диагностику (УЗИ, МРТ, КТ, рентген), имеется своя лаборатория.

Также в больнице работает отделение микрохирургии глаза, под руководством врача высшей категории, кандидата медицинских наук Игоря Анатольевича Скворцова. Отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить как диагностику, так и оперативное лечение многих заболеваний глаз. Так, доктора отделения ежегодно проводят более двух тысяч операций по поводу отслойки сетчатки, катаракты, глаукомы пациентам со всех регионов России. Поправить здоровье глаз можно как на платной основе, так и по полисам ОМС.

А еще в «Дорожной клинической больнице ОАО «РЖД» открыта запись на плановое стационарное лечение иногородних пациентов на весенне-летний сезон. Так что если ваши родственники и друзья из других городов давно хотели поправить здоровье в Северной столице, то теперь они могут сделать это в одном из лучших медицинских учреждений. Для этого нужно собрать необходимые документы, оформить запрос на госпитализацию, получить направление лечащего врача и связаться со специалистами больницы.

Коллектив больницы – это большая дружная семья. Фото: архив больницы.

КОМАНДА

Возглавляет НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» высокопрофессиональный квалифицированный ТОП-менеджер, кандидат медицинских наук, Ольга Павловна Вознюк - директор.

Она сумела собрать и сплотить коллектив медицинского учреждения, привлекая лучших специалистов со всех регионов России для оказания высокотехнологичной помощи по всем нозологиям, внедрив в систему обслуживания больницы западную инновационную технологию ФАСТ-ТРЕК: оптимизация ресурсов больницы для лечения и скорейшего выздоровления пациента.

Кроме того, она предоставила докторам возможность развиваться, получать профессиональное дообразование в лучших учебных заведениях и клиниках, в том числе за рубежом.

Коллектив больницы – это большая дружная семья, отличительной чертой которой является преданность профессии, четкая и отлаженная совместная работа диагностических отделений и стационаров.

В команде клиники трудятся кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории и преподаватели высших учебных медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Новое оборудование и высококвалифицированный персонал дает возможность внедрять в практическую деятельность широкий спектр инновационных технологий в области диагностики и лечения различных заболеваний. Это позволяет сохранять больнице свой флагманский статус в системе железнодорожной медицины на Октябрьской железной дороге и Санкт-Петербурге.

- Мы ни на минуту не оставляем пациентов без внимания, - говорят специалисты больницы.

КОНТАКТЫ

Адреса:

- Санкт-Петербург, проспект Мечникова, 27,

- Поликлиника №1: Боровая улица, 55,

- Поликлиника №2: проспект Мечникова, 23.

Телефон: 8 (812) 67-97-003.

Сайт: www.railway-hospital.spb.ru