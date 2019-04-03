Валежник соберут, автохлам уберут и – за шашлычок: В Петербурге одобрили несколько «летних» законопроектов

Развести костерчик и пожарить шашлыки в парке около дома – такую возможность депутаты все-таки решили дать петербуржцам. В первом чтении на заседании ЗакСа приняли документ, изменяющий правила благоустройства. Он разрешит использовать мангалы, барбекю и другие бытовые неэлектрические приборы на территориях зеленых насаждений города, то есть в садах, парках и скверах. Но на специальных площадках. Конечно, уточнил автор проекта Денис Четырбок, это новое правило не коснется мемориальных парков и скверов в центре города, то есть о мангале в Летнем саду или на Марсовом поле даже думать не стоит, не то чтобы мечтать. А вот Александрино, Сосновка, Приморский парки вполне подойдут. Все равно люди летом туда приходят и тайком костры разводят. А за ними «охотятся» полицейские и выписывают штрафы. Не маленькие – от 3 до 5 тысяч рублей.

Споров в парламенте на эту тему почти не было. Все коллеги согласились с тем, что уж лучше поставить урны и общественные мангалы, скамеечки средства от пожаров, чем наблюдать за тем, как петербуржцы все равно отдыхают, но хаотично.

Депутат Алексей Ковалев только обратил внимание на юридические недоработки документа. Ведь так можно дойти до того, что шашлыки жарить можно будет и в центре города во дворах-колодцах, которые не имеют собственника.

- Закон в таком виде может вызвать непредсказуемые последствия. Он относится ко всем площадкам для отдыха, ко всей территории Петербурга, без разницы пляж это или территория двора, - говорит депутат.

Срок для уборки автохлама с наступлением осени будет короче. Депутат Александр Тетердинко предложил давать хозяевам только 7 дней на уборку машин не на ходу, которые гниют во дворах и проезжей части. Сегодня порядок такой: стоит машина, например, без колес, по номерам «пробивают» хозяина и направляют ему официальное уведомление о необходимости убрать куда-нибудь на свалку авто, которое уже никогда никуда само не поедет. Если хозяин не убирает металлолом, ему выписывают штраф от 3 до 5 тысяч рублей. (Должностных лиц штрафуют на сумму до 50 тысяч рублей, юридических – до трехсот тысяч рублей). Автор документа считает, что зимой этот срок надо сократить, потому что нужно убирать дороги от снега, а «подснежники» мешают.

- У меня под окнами с декабря разукомплектованный автомобиль стоит. Ничто не помогает. Может эвакуатор вызвать?, - спросил депутат Михаил Барышников.

- Направить хозяину уведомление. Не уберет через 7 дней – штраф. Еще через 7 дней не уберет – еще один штраф. Так и штрафовать каждый раз на 5 тысяч рублей, - ответил Тетердинко.

Что делать, если и номеров на автохламе нет, в ЗакСе не обсуждали.

А те, у кого с авто все в порядке и жарить шашлыки в городской черте нет никакого желания, можно отправляться в лес, где снег почти растаял. О том, что там делать можно и как, говорится еще в одном законопроекте, принятом за основу на сегодняшнем заседании в Мариинском дворце - о регулировании лесных отношений в Петербурге. В нем говорится о том, что если собираете валежник, то в течение дня должны его увезти с места заготовки.