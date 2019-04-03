Михаил Леонидович Дука: Клиника Пирогова на Васильевском острове

В Иркутский медуниверситет доктор Дука поступил вместе с братом-близнецом. Правда, тот на третьем курсе понял, что к медицине душа не лежит, и перевёлся в политех, пойдя по стопам отца-инженера. Михаил Леонидович же с самого начала знал, что станет хирургом и уверенно шёл к своей мечте.

—Со второго курса дежурил волонтером в приемном отделении. Первой моей операцией была трепанация черепа... — вспоминает доктор.

Специальность он выбрал только на шестом курсе. Самым перспективным и динамично развивающимся направлением молодому медику показалась сосудистая хирургия.

—Так я решил переехать в Петербург, в клиническую ординатуру. Оказалось, что проблемы, которые решает сосудистый хирург, имеет подавляющее большинство петербуржцев, — поделился Михаил Леонидович.

Сегодня он — врач с 12-летним стажем, ведущий сосудистый хирург и флеболог Клиники Пирогова на Васильевском острове. Доктор Дука специализируется на малотравматичных методиках лечения варикоза без затяжной реабилитации и боли.

В его арсенале — хирургическое лечение заболеваний артерий, современные миниинвазивные методы хирургического лечения варикозной болезни: радиочастотная и лазерная облитерация вен, склерозирующая терапия, минифлебэктомия, комбинированная флебэктомия.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Сколь актуальна ваша специализация – сосудистая хирургия – для петербуржцев?

—Болезни сосудов могут значительно снижать качество жизни и даже сокращать ее срок, ведь эта патология является главной причиной смерти. В наши дни сосудистая хирургия может в значительной степени повлиять на эти показатели.

—Какие симптомы говорят о том, что пора обратиться к флебологу?

—Появление сосудистой сетки на ногах, набухание вен, частые отеки ног, усталость.

—Варикоз — большая проблема?

—Конечно, ведь из-за варикозного расширения вен, к примеру, многие женщины стесняются своих ног и отказываются от красивых платьев, а мужчинам приходится ограничивать себя в физических нагрузках. Более того, запущенная стадия болезни может привести к трофическим язвам и разрывам сосудов.

—С чего начинается лечение варикоза?

—Основным методом диагностики варикозной болезни остается УЗИ вен нижних конечностей. Уже по результатам ультразвуковой диагностики врач определяет стадию заболевания и подбирает эффективный метод лечения.

—Какие открытия в области сосудистой хирургии вы считаете самыми полезными?

—В последние десятилетия стала активно развиваться эндоваскулярная (внутрисосудистая) хирургия, благодаря чему лечение многих болезней сосудов теперь возможно через прокол кожи, под местной анестезией и амбулаторно. Причём результаты даже лучше, чем при традиционных «открытых операциях».

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