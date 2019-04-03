2019-04-03T14:29:12+03:00
Общество

55 лет маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург

Аэропорт Пулково и авиакомпания Finnair отметили большой юбилей с открытия регулярного прямого авиасообщения
Маргарита РЫБАКОВА
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55 лет с открытия прямых рейсов Хельсинки-Санкт-Петербург. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».55 лет с открытия прямых рейсов Хельсинки-Санкт-Петербург. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Дружба со стажем - так можно сказать о хороших партнерских отношениях между Пулково и авиакомпанией Finnair, которая начала работу на маршруте Хельсинки - Ленинград еще в 1964 году. Тогда запустили рейсы с частотой два раза в неделю.

Сегодня из Санкт-Петербурга самолеты этой авиакомпании отправляются каждый день. А с 31 марта 2019 года запущен еще один, четвертый, ежедневный рейс.

- Мы связаны одной нитью уже более полувека, - говорит коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин. - Уверены, дальше партнерские отношения только укрепятся.

Мария Ануфриева (Finnair) и Евгений Ильин (аэропорт Пулково). Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Мария Ануфриева (Finnair) и Евгений Ильин (аэропорт Пулково). Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ежегодно авиакомпания предлагает все новые возможности полетов по всему миру, а удобное расписание из Пулково позволяет пассажирам выбирать перелеты с удобной стыковой по любому направлению глобальной маршрутной сети Finnair. Да, для пассажиров Пулково Хельсинки не просто популярное место назначения, но и востребованный пересадочный пункт. Finnair предлагает удобные стыковки в столице Финляндии для продолжения путешествия в пункты Азии и Северной Америки, в том числе в такие города, как Бангкок, Токио, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Лос-Анджелес.

У выхода на посадку работала выставка архивных фотографий Finnair. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

У выхода на посадку работала выставка архивных фотографий Finnair. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

К тому же воздушные суда этой компании очень удобные. В апреле 2018 года на маршруте запущен комфортабельный 100-местный Embraer E-190 в двухклассной компоновке. Он сменил на маршруте самолеты ATR 72-500, которые вмещали всего лишь 72 пассажира. Благодаря этому увеличилось количество пассажиров. В 2018-м перевозчик обслужил на маршруте 143,5 тысячи человек, что на 43 процента больше, чем в 2017-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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