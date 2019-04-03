Это точно не теракт: Глава петербургского ЗакСа Макаров заявил о причине взрыва в академии имени Можайского

Взрыв, произошедший днем 2 апреля в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге заставил всех обсуждать обстоятельства ЧП. Пока специалисты занимаются расследованием дела, люди гадают, что стало причиной взрыва. Частично на это вопрос ответил бывший завкафедрой «можайки» и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Я был там до сегодняшнего утра. Обстоятельства происшествия установлены по минутам и по секундам. Не могу оглашать, это тайна следствия. Но это точно не теракт, - подчеркнул Макаров, слова которого передает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700870" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в академии Можайского в Петербурге попал на видео.

Таким образом отпала одна из версий, которую озвучивали ранее некоторые эксперты, связывавшие взрыв в Академии с начавшимся вчера же судебным заседанием по делу о теракте в петербургском метро.

После взрыва военный ВУЗ проверяли саперы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что именно стало причиной инцидента в ВКА имени Можайского - выяснят следователи, которые сейчас работают в ВУЗе. Рассматриваются все варианты, в том числе неосторожное обращение с взрывчатыми веществами, а также покушение на убийство.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России ракетных войск стратегического назначения, в чьем ведении находится Военно-космическая академия, завело уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Все курсанты были эвакуированы, пострадавших среди них нет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что взрыв в ВКА имени Можайского произошел около 13:30 2 апреля. Волной от детонации выбило окно одного из помещений на втором этаже здания. Пострадавшими числятся четыре человека из числа преподавателей и сотрудников ВУЗа, один из которых получил серьезные ранения и был прооперирован после госпитализации. В настоящее время его жизнь вне опасности.