Хоккей, матч СКА – ЦСКА 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина

Девять! Столько матчей длилась «черная» серия СКА в матчах против московских одноклубников. Началась эта серия еще в апреле прошлого года и завершилась только в минувший понедельник.

Впрочем, долгожданная победа далась тоже совсем не просто. Столичные армейцы, выигравшие первые два матча полуфинальной серии Кубка Гагарина на своем льду, и в петербургском «Ледовом» сдаваться не собирались - победную шайбу нападающий СКА Николай Прохоркин забросил только в овертайме. Сегодня в армейском дерби будет еще жарче - в случае победы СКА серия, по сути, начнется сначала. А еще петербуржские болельщики жду возвращения ведущего нападающего СКА - Павла Дацюка. Первые матчи Серии 40-летний волшебник пропустил из-за травмы".

Матч СКА – ЦСКА начнется 3 апреля 2019 в 19.30