Купить квартиры от компании «Лидер Групп» теперь можно на намыве Васильевского острова

Новый офис компании «Лидер Групп» открылся во втором доме бульвара Александра Грина, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо». Теперь на первом этаже современного двухэтажного здания консультируют петербуржцев, которые подумывают обзавестись собственным гнездышком.

С 10 до 19 часов по будням посетители могут познакомиться с проектами компании, задать вопросы профессиональным менеджерам или просто выпить кофе, а также прогуляться на строительную площадку, чтобы своими глазами увидеть, как на берегу Финского залива растет современный жилой квартал. Кроме того, на втором этаже офиса готовится к открытию шоу-рум. В нем будут представлены образцы планировок, отделок и дизайнерских решений квартир в «Гавани Капитанов».

КОНКРЕТНО

В жилой квартал компании «Лидер Групп» «Гавань Капитанов» входят ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов». В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой. За квартиру здесь придется отдать от 1 849 000 рублей.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. Но и жилье дороже: от 2 580 900 рублей. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера. Ценник значительно выше: от 8 036 000 рублей.

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