2019-04-03T19:06:48+03:00
Спорт

Валенсия – Реал 3 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании

Футбол, матч «Валенсия» (Валенсия) – «Реал» (Мадрид) 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция матча. Команды сыграют в среду, 3 апреля, в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало – в 22.30 (мск)
Максим МИХАЛКО
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Валенсия – Реал 3 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча.Валенсия – Реал 3 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Валенсия – Реал 3 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании

Вывеска «Валенсия-«Реал» это всегда круто! Да, «Реал» уже без Криштиану Роналду, но зато снова с Зиданом. Даже двумя – на прошлой неделе за основной состав дебютировал вратарь Лука Зидан, 20-летний сын главного тренера Зинедина Зидана.

«Летучие мыши» (прозвище «Валенсии») - одна из двух команд, кто за последние 15 лет смог прервать в чемпионате Испании гегемонию «Реала» и «Барселоны». «Сливочные» (прозвище «Реала») при всем величии их еврокубковых достижений за последние пять лет побеждали в гостях «Валенсию» лишь однажды, при этом дважды уступив. Хотя последнюю игру на «Месталья» болельщики «мышей» до сих пор вспоминают с содроганием – «Реал» победил 4:1.

Спустя год и два месяца у «Валенсии» появился шанс для реванша, да и у воспитанника «Реала» Дениса Черышева к родному клубу особые счеты. Вечером 3 апреля 2019 года у нападающего сборной России будет шанс напомнить о себе родному клубу, а там кто знает - Роналду-то больше в «Реале» нет. Держись, Зидан!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Валенсии» (2:1).

Валенсия Реал 3 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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