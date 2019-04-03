«Чуда не произошло»: Малыш, выпавший из окна 9 этажа в Петербурге, попал в реанимацию

- Это просто чудо, его спас ангел, а может он супермен, - такие комментарии вчера оставляли читатели сайта KP.RU, узнавшие историю 7-летнего Алеши.

Утром второго апреля в доме по 2-му Муринскому проспекту мальчик выпал из окна девятого этажа, встал и самостоятельно пошел домой.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Летающий мальчик со 2-го Муринского 00:00 00:00

- Он отделался царапинами, - заверили нас в пресс-службе скорой помощи. - Сейчас он в больнице - врачи осматривают его, чтобы убедиться, все ли с ним в порядке.

Но чуда, увы, все же не произошло. «Комсомолка» узнала, что малыш в реанимации! Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У Алеши обнаружили множественные внутренние повреждения. Каким образом малыш, который пролетел девять этажей, сразу не почувствовал боли и самостоятельно отправился домой, не понятно.

Окно, из которого сорвался ребенок.Фото: Павел РЫБКИН

Напомним, ЧП произошло рано утром 2 апреля. Из окна 9 этажа 12-этажного дома по 2-му Муринскому проспекту вывалился малыш. Он приземлился на кусты - это его и спасло. Спасателей и медиков вызвал один из бдительных жильцов.

- Мне в дверь позвонил сосед, он привел мальчика, сказал, что нашел его стоящим в подъезде, ребенок был в домашней одежде, - рассказала "КП - Петербург" жительница дома Любовь Соколова. - Это был Алеша из квартиры с нижнего этажа. Я эту семью знаю, поэтому сразу набрала его родителям. Мама в этот момент отводила младшего ребенка в садик, но после моего звонка пулей прилетела домой.

По словам соседей, Алеша чувствовал себя нормально. Был немного расстроен, от того, что с ним произошло, но не унывал. Из видимых травм на нем была только царапина на ручке.

Тут подоспели и врачи. Медики забрали мамочку с сыном в больницу. Там-то и выяснилось, что у ребенка серьезные внутренние повреждения.

На месте падения малыша растут кусты, это смягчило удар.Фото: Павел РЫБКИН

- Он в реанимации, - рассказала нам одна из сотрудниц больницы.

Сейчас мать и отец Алеши находятся рядом с ним. Семья на учете в полицейском отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

- Это чудесная семья: мама очень заботливая, сидит дома с двумя детьми, отец работает, - рассказала соседка семьи по лестничной площадке. - Они переехали сюда лет семь назад, мы особо не общались, в лифте сталкивались, они всегда были приветливы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Травматолог, кандидат медицинских наук Артем Катулин рассказал нам, что могло произойти с мальчиком после падения с 9 этажа:

- Скорее всего, ребенок был в шоке, ничего не сломал, встал и пошел. А внутри в этот момент могло происходить все, что угодно. Например, из кровеносного русла ушла кровь в брюшину или еще куда-то. Она там скапливалась какое-то время, при этом человек может чувствовать себя нормально, но это временное явление. При таких травмах надо сразу делать УЗИ. Этот случай совсем не единичный, результат всегда непредсказуемый. Недавно ребенок упал с пятого этажа, и диагностика не выявила никаких повреждений, а другой пошел, ударился неудачно и умер.