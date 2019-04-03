2019-04-03T20:05:44+03:00
Происшествия

Пожар виден во всем городе: В Петербурге горит завод «Красная нить»

Экстренные службы спасают здание фабрики [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге произошел пожар на фабрике "Красная нить"В Петербурге произошел пожар на фабрике "Красная нить"Фото: СОЦСЕТИ
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Около семи часов вечера в среду, 3 апреля, жители Петербурга заметили клубы дыма, вздымающиеся над домами на Гельсингфорсской улице в Выборгском районе города. Спустя всего несколько минут уже показалось пламя. Оказывается, загорелось здание хлопкопрядильной фабрики «Красная нить».

Пожар на заводе «Красная нить» в Санкт-Петербурге.

- Видно даже в «Озерках» как горит, - рассказывают очевидцы.

Огромные клубы черного дыма заволокли небо над Петербургом. Причем пожар видно практически из любой точки города. Петербуржцы делятся в сети снимками и видео ЧП из центра города, с набережных и даже «Девяткино».

В распоряжении «Комсомольской правды» также появилось видео с места пожара. На нем видно, как дым стремительно поднимается от здания. Горит кровля и верхний этаж завода. Бушующее пламя вырывается из окон и крыши, есть вероятность того, что оно перекинется на другое здание.

На данный момент на место пожара, дом 3 по Гельсингфорсской улице, уже прибыли спасатели МЧС Петербурга.

- По предварительной информации в трехэтажном здании горит кровля на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня в 19:10 ранг пожара повышен до №2, - сообщила пресс-служба МЧС Северной столицы.

Сообщений о пострадавших в жутком кострище не поступали. К тушению пожара уже приступили 84 спасателя и 21 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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