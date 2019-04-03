2019-04-03T20:45:18+03:00
Общество

Виталий Милонов предложил учредить «Петербургский Оскар» для выдающихся горожан

Депутат считает, что в Северной столице очень много достойных людей
Лилия КОЗЛОВА
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Милонов предложил учредить «Петербургский Оскар» для выдающихся горожанМилонов предложил учредить «Петербургский Оскар» для выдающихся горожанФото: Иван МАКЕЕВ
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В 2019 году в Петербурге, по всей видимости, не будут присуждать звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В свою очередь, депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил, организовать альтернативную премию для выдающихся горожан. Со своей инициативой он уже обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову. Премию Милонов предложил назвать «губернаторский Оскар».

В эфире радио «Комсомольская правда – Петербург» депутат подробнее рассказал о своей идее и пояснил, почему данная награда просто необходима для города на Неве.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В чем смысл «губернаторского Оскара», который предлагает Милонов

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- Слишком уж высокая политизированность возникла вокруг звания «Почетный гражданин Петербурга». Который год уже никого не выбирают. Казалось бы – нонсенс, - возмутился Милонов.

В Петербурге много известных людей, хороших подвижников, которые бескорыстно представляют город и являются его символами. А почетным гражданином никого не делают, сетует депутат Госдумы. По его мнению, надо временно оставить комиссию, которая не может решить вопрос с «Почетным гражданином», а вместо этого губернатору вмешаться и организоваться народный петербуржский знак почета и признания. Он может называться «Петербургский Оскар» или «Петербургская пальмовая ветвь». Наименование здесь не главное, уверен Милонов. Важно, чтобы каждый год в Петербурге выбирали человека, который действительно является символом города и продолжит служить во имя Северной Венеции.

- Эдита Пьеха идет второй после петербургского кораблика. Все знают Эдиту Станиславовну. Это же стыдоба, что наша любимая Пьеха до сих пор не почетный гражданин, - возмущен Милонов. - Я уверен, что в СПб намного больше людей, которые могли бы претендовать на это звание.

Губернатор не фамилия, а глава города, подчеркнул Виталий Валентинович. По его задумке, новую премию должен глава города, сделать некую ассамблею, куда бы вошли депутаты, муниципалы, представители губернатора, общественной палаты. По аналогии с российскими федеральными назначениями.

- У горожан есть такой запрос. Значит надо его осуществить, - настоял депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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