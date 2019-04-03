Армейцы Петербурга отправили вратаря соперника на лавку

Главный тренер СКА Илья Воробьев оказался сторонником стабильности. И не решился менять победный состав, исходя из аксиомы: от добра добра не ищут.

Правда, первый период его команда начала очень неудачно. Нет, внешне хозяева были активны, но до опасных моментов дело почти не доходило. Не помогло даже двойное большинство в самом начале встречи.

А вот игроки ЦСКА нечасто гостили у чужих ворот. Но зато почти каждый контрвыпад гостей создавал опасность у ворот Игоря Шестеркина.

Забили хоккеисты ЦСКА на 14-й минуте — цели достиг бросок защитника Науменкова со средней дистанции. До сирены армейцы Москвы отличились еще раз, но на этот раз судьи встали на сторону СКА. Гол отменили, так как шайба покинула площадку перед взятием ворот. Впервые за эту серию арбитры сыграли за команду из Северной столицы!

Уже по традиции невский клуб ускорился после перерыва. Инициатива полностью перешла к хозяевам льда.

На 29-й минуте ответную шайбу забросил Николай Прохоркин. 74-й номер броском от синей линии пробил Сорокина. Это второй подряд гол форварда, который попал в немилость у тренеров после серии с «Локомотивом» и почти месяц просто тренировался.

Правда, с наскока закрепить успех не удалось. Не помогло даже численное преимущество, дважды подряд. На отдых команды уходили при равном счете — 1:1.

С началом третьей двадцатиминутки СКА бросился на штурм ворот, и хваленная оборона москвичей стала давать сбои.

Сперва голкипер ЦСКА Илья Сорокин не справился с мощнейшим выстрелом Никиты Гусева в большинстве на 43-й минуте. А через минуту голкипер ЦСКА допустил детскую ошибку, пропустив гол с отрицательного угла от Сергея Плотникова — 3:1. Сразу после этого Сорокина отправили на «лавку» отдыхать. Это было равнозначно признанию капитуляции

Упустив преимущества в две шайбы, при бешеной поддержке трибун хоккеисты СКА уже не имели права. Хотя москвичи и попытались организовать штурм, сняв вратаря за четыре минуты до окончания периода.

Одержав вторую победу подряд, армейцы Петербурга сравняли счет в серии — 2:2.

Пятая игра армейского дерби пройдет в Москве в пятницу, 5 апреля.